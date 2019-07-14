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      Реакція військових на скасування параду та трагедія під Зеленопіллям – топ-5 відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Українські військові відреагували на скасування параду до Дня Незалежності

      Президент України Володимир Зеленський скасував військовий парад до Дня Незалежності, а гроші на його проведення передасть армії. Загальна чисельність Збройних сил України із курсантами, контрактниками та строковиками – приблизно 300 тисяч людей. Не важко підрахувати, що кожному військовослужбовцю дістанеться тисяча гривень. На сьогодні це невелика сума і навряд чи суттєво покращить фінансове становище, тому багатьох армійців це обурило.

      Дивіться відео реакції військових на премії, які вони отримають через скасування параду:

      Трагедія під Зеленопіллям

      На фронті та в тилу згадали полеглих побратимів. 11 липня була п'ята річниця підступного обстрілу з території російської федерації української армії біля Зеленопілля на Луганщині. Тоді угрупування українських військових біля кордону "градами" накрили з території сусідньої країни. Було 36 загиблих та дуже багато поранених

      Дивіться відео: як згадують цей пекельний день ті, хто вижив

      Фейли передвиборчої реклами

      Дев'яті вибори парламенту відбудуться вже за тиждень. Охочі пройти до Ради вдаються до будь-якого креативу, аби переконати виборця поставити галочку під їхньою партією чи прізвищем. Звісно, рекламна передвиборча кампанія не обійшлось без казусів.

      Дивіться відео з курйозними фото та відео передвиборчої реклами:

      Бойовики РФ вивісили український прапор на своїх позиціях

      Проросійські бойовики на Донбасі вигадують нові тактичні ходи. На Луганщині три дні над ворожим бліндажем майорів український прапор. За словами українських військових, у такий спосіб ворог намагався ввести в оману наших захисників. Попри нові дивні задуми, ворог традиційно стріляє з усього, що є на озброєнні.

      Дивіться відео про український прапор на позиціях російських бойовиків:

      Відпустка за 100 євро

      Незважаючи на теракти чи погодні катаклізми у світі, українці стали більше подорожувати. Про це говорять і турагенти, і прикордонники. У середньому кількість мандрівників зросла на 15%. Прямують як у Європу, так і в екзотичні країни.

      Туреччина та Єгипет вже не один рік очолюють рейтинг найпопулярніших напрямків серед українців. Ціни – від 16 тисяч гривень за тиждень на двох. Наздоганяють їх Болгарія, Греція та Іспанія. Проте стиль подорожей в українців змінився

      Дивіться відео: як дешево відпочити за кордоном

       

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      Теги: Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України Парламентські вибори 2019 Операція Об'єднаних сил Володимир Зеленський Відео тижня Новини Росії Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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