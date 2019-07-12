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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Трагедії під Зеленопіллям: як згадують цей пекельний день ті, хто вижив

      207 Читать новость на русском

      На фронті та в тилу тим часом згадали полеглих побратимів. 11 липня – п'ята річниця підступного обстрілу з території російської федерації української армії біля Зеленопілля на Луганщині.

      Тоді угрупування українських військових біля кордону градами накрили з території сусідньої країни. Було 36 загиблих та дуже багато поранених.

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      В 2014 році українська армія звільняла місто за містом і вже вийшла майже на кордон, щоб його перекрити. Вони були готові звільнити українську територію, як раптом, на ранок 11 липня з території Росії почали бити гради.

      Очікували, що ми будемо воювати з незаконними збройними формуваннями, а не з сусідньою державою, яка просто через кордон нас розстріляла,
      – згадав офіцер королівської бригади ЗСУ Руслан Нагай.

      Міжнародна спільнота волонтерів розслідувачів з Bellingcat у 2018 році зробила аналіз на основі фотографій з Google карт, де чітко видно, що влітку 2014 року по українській армії біля кордону стріляли саме з території Росії. Окупанти розуміли, втративши кордон, вони швидко програють.

      росія війна на донбасі
      Стріляли з території Росії

      "Ми зібрали тисячі й тисячі зображень воронок по знімках. Ми прорахували траектрорію з різних точок ведення вогню від цих воронок і всі вони ведуть до Росії", – сказав аналітик групи Bellingcat Арік Толер.

      Всього росіяни за цей період, за аналізом журналістів, били зі своєю території півтора десятка разів. Випустили по табору української армії два повних заряди з граду, а це 80 ракет, та потім добивали артилерією та мінометами наших військових. Від позицій української армії залишилось згарище – спалена техніка, рештки бліндажів та дуже багато поранених і вбитих.

      війна на донбасі зеленопілля
      Згарище після обстрілів

      війна на донбасі зеленопілля
      Згарище після обстрілів

      Офіційно Україна тоді втратила 30 українських армійців та шість прикордонників. Для бійців 24 бригади війна ділиться на до 11 липня 2014 року і після. Тому що це був перший пекельний бій армійців, коли вони зрозуміли – з яким ворогом мають справу.

      Про трагедію біля Зеленопілля говорять, можливо, менше, ніж про Іловайськ чи Дебальцево, але саме там, в липні 2014, почалась пряма агресія російської регулярної армії. В Миколаєві родичі та побратими загиблих зібрались вшанувати полеглих героїв.

      Росія, звичайно, не визнає своєї провини. Проте військові злочини не мають терміну давності. І за все доведеться відповідати.

      blog_ava
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      11 липня
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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Зброя
      Джерело: 24 канал
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