Про це йдеться у проєкті рішення, опублікованому на офіційному сайті міськради, інформує 24 Канал.

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Мінімальна вартість оренди в Бердичеві

Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати мінімальну вартість оренди нерухомості. Бердичівська міська рада, що у Житомирській області, затвердила ціни на 2025 рік, щоб забезпечити оподаткування доходів, отриманих від оренди.

Відповідно до документа, мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна у територіальній громаді на 2025 рік буде така:

16,60 гривні з ПДВ – для некомерційної діяльності, зокрема, для нерухомості, призначеної для проживання;

55,34 гривні з ПДВ – для виробничої діяльності;

49,80 гривні з ПДВ – для іншої комерційної діяльності.

Таке рішення ухвалили з метою "забезпечити оподаткування доходів фізичних осіб від надання в оренду нерухомого майна". Орган контролю може вимагати сплату податку на основі офіційно затвердженої мінімальної ціни.

Цікаво, що видання "РіоБердичів" зазначає, що міська рада кожного року встановлює мінімальну вартість оренди, однак ще жодного разу за понад 20 років місцевим жителям не доводилось бути свідками її застосування. Адже податкова не веде окремого обліку і не має статистики, скільки квартир у місті орендують.



У Бердичеві встанови мінімальні ціни на оренду нерухомості / Фото Freepik

Податки, які потрібно сплачувати з оренди

Оренда житлової чи іншої нерухомості передбачає регулярні грошові внески власникам. Тобто вони отримують дохід, який підлягає оподаткуванню. Йдеться про сплату військового збору (5%) та податку на доходи фізичних осіб (18%).

Із суми 10 000 гривень на місяць, яку платять орендарі, 2 300 гривень власник нерухомості має сплачувати у місцевий бюджет. Однак варто зауважити, що більшість українців не декларують дохід від здачі житла в оренду, а орган контролю не може документально довести факт ухиляння від сплати податків.