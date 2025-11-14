Від грецьких вілл із білосніжними фасадами до марокканських палаців із фантазійними інтер'єрами, пише 24 Канал з посиланням на Stories.

Villa Jondal, Греція

Ця вілла поєднує традиційні матеріали та сучасні чисті лінії, створюючи ідеальний баланс між грецькою класикою та мінімалізмом. Розташована на узбережжі Міконоса, вона пропонує панорамні краєвиди на море та приватний шлях до пляжу, що робить перебування тут казковим.

Villa Jondal / Фото Stories

Дев'ять спалень, сімнадцять ванних кімнат, два басейни та простора зона для відпочинку на свіжому повітрі доповнюють розкіш, а домашній кінотеатр додає особливої родзинки.

Villa Ombelle, Франція

Розташована між океаном і дюнами, ця вілла вражає використанням натуральних матеріалів і елементів морського стилю в інтер'єрі.

Villa Ombelle / Фото Stories

П'ять спалень, басейн і відкриті обідні зони забезпечують повний комфорт, а лише кілька хвилин пішки – і ви на пляжі чи в місцевих кафе. Великі скляні двері гармонійно поєднують внутрішній простір із терасою, дозволяючи відчути повну єдність із природою.

Villa Dar El Sadaka, Марокко

Ця резиденція розташована на 11 гектарах приватної зеленої ділянки й вражає фантазійними елементами в інтер'єрі, від тематичних кімнат до оригінальних люстр. Десять спалень, басейн, тенісний корт, хамам та петанк‑площа створюють атмосферу розкоші.

Villa Dar El Sadaka / Фото Stories

Ferme des Lumieres, Французькі Альпи

Сучасне шале серед Альп поєднує стильний дизайн із традиційними елементами гірського житла. Панорамні вікна відкривають неймовірні кваєвиди на гори та село, внутрішній простір оформлений деревом та яскравими декоративними акцентами.

Ferme des Lumieres / Фото Stories

Шість спалень, кімната для кінопоказів, хамам і сауна роблять відпочинок максимально комфортним, а близькість до лижної траси забезпечує зручний доступ до активного відпочинку.

Villa Hanoï, Французька Рив'єра

Ця вілла вирізняється сучасною архітектурою, поєднанням скла та бетону і неймовірними краєвидами Лазурного узбережжя. У будинку сім спалень, басейн із підігрівом, домашній кінотеатр, тренажерна зала та вертолітний майданчик. Розташування всього за 15 хвилин від міста додає елегантності та зручності.

Villa Hanoï / Фото Stories

Masseria Allessano, Південна Італія

Традиційна італійська фермерська резиденція, яка розташована серед виноградників і полів Пульї. Кам'яний фасад і високі склепінчасті стелі поєднують історичну архітектуру з сучасним комфортом. Десять спалень, два басейни та зона обіду на відкритому повітрі створюють атмосферу неповторної романтики.

Masseria Allessano / Фото Stories

Villa das Perdizes, Португалія

Ця вілла серед дикої природи на межі природного заповідника забезпечує максимальну приватність і гармонію з навколишнім середовищем. Шість спалень, п'ять ванних кімнат, басейн і розсувні скляні стіни дозволяють природі стати частиною простору. Особливість – окрема кімната для йоги з видом на пейзаж.

Villa das Perdizes / Фото Stories

Appartement Bonne Nouvelle, Франція

Сучасні апартаменти у самому серці Парижа поєднують класичну архітектуру та дизайнерське оформлення. Дві спальні, дві ванні кімнати та прихований бар за панеллю стіни створюють комфорт для тих, хто цінує міський ритм і естетику одночасно. Центральне розташування поруч з театром робить його ідеальним для життя у столиці.

Appartement Bonne Nouvelle / Фото Stories

Villa Amaranta, Іспанія

Розкішна вілла на престижній "Золотій милі" Марбельї має вісім спалень, внутрішній і зовнішній басейн та повноцінний SPA. Кам'яна обробка ручної роботи та ретельно відібрані матеріали перетворюють її на витвір мистецтва. Приватна територія та близькість до пляжів, ресторанів і культурних пам'яток роблять перебування максимально комфортним.

Villa Amaranta / Фото Stories

Mas des Verrieres, Франція

Традиційна провансальна резиденція поєднує дерев'яні, кам'яні та мармурові елементи з сучасним дизайном. П'ять спалень, басейн з підігрівом, тенісний корт і зона для петанку – усе це серед мальовничої природи, поруч із містечком Сен‑Ремі‑де‑Прованс. Спокій і стиль створюють відчуття "затишної розкоші", де легко відпочивати та насолоджуватись кожним моментом.

Mas des Verrieres / Фото Stories

