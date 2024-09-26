Оголошення про продаж цього будинку стало вірусним не лише на сайтах з нерухомістю. Люди просто шоковані через стіну на кухні, повідомляє Realtor.com.

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Що такого особливого можна побачити на кухні

У той час як агент з нерухомості розповідає, що весь будинок "дуже особливий", популярність йому приносить стіна на кухні. Вона вщент заповнена стелажами з віскі. Це викликало хвилю дотепних коментарів у соціальних мережах, де користувачі дивувалися колекції власників.

Алкогольна стіна на кухні / Фото Realtor.com

Будинок площею 160 квадратних метрів збудували в 1970-х роках. Зараз його продають майже за 400 тисяч доларів. І поки потенційні покупці уявляють, яку там можна влаштувати вечірку, агенти кажуть, що алкоголь не перейде до нових власників. Хоча господарі насправді "відкриті до переговорів".

Ми знали, що це дуже особливе. Саме стіна з бурбоном привернула всю увагу,

– каже агент з нерухомості на Realtor.com.

Теперішні власники справді є колекціонерами випивки, і сприймають поповнення запасів, як хобі. Вони встановили спеціальні стелажі для своєї колекції, де переважає бурбон.

Інтер'єр вітальні в стилі гірського шале / Фото Realtor.com

"Занадто багато алкоголю"

У соцмережах коментатори не втрималися, щоб не обговорити вибір "декору". Користувачі кажуть, що це занадто.

Сам Джек Деніелс сказав би, що це забагато алкоголю для одного будинку,

– написав один із коментаторів.

Будинок із трьома спальнями та двома ванними кімнатами схожий на гірське шале. На задньому дворі власники встановили відкритий басейн і відпочинкову зону.

Відкритий басейн просто неба / Фото Realtor.com

В оголошенні зазначено, що будинок особливий, бо в ньому "сільський шарм поєднується із сучасним комфортом".