У скільки саме у 2025 році обходиться "коробка" будинку та що загалом входить у це поняття, розповідає 24 Канал.

Що входить до "коробки" будинку?

"Коробка" будинку передбачає фундамент, стіни та дах, без вікон, дверей та фасаду. Її починають зводити із фундаменту, тобто бази, на якій тримається вся будівля. Його тип може варіюватися залежно від проєкту та ґрунтових умов.

Далі будують стіни – основні несучі конструкції, що визначають архітектуру та внутрішнє планування будинку. Їх зводять з вибраного матеріалу – цегли, газоблоку, бетону тощо.

Крім того, "коробка" передбачає зведення перекриття – горизонтальних елементів, які розділяють поверхи, створюючи міжповерхові рівні.

Покрівля (дахова конструкція) – верхня частина будинку, яка захищає його від атмосферних опадів і виконує теплоізоляційну функцію.

Етапи зведення "коробки": підготовка території до будівельних робіт, розмітка території та саме будівництво конструкцій.

Скільки коштує "коробка" будинку з гаражем та підвалом?

Про вартість "коробки" будинку у 2025 році у тіктоці розповів чоловік, який робить ремонт.

Загальна площа будинку, який він описує у ролику, становить 139 квадратних метрів. Гараж має 38 квадратів, а підвал – 24 квадрати.

На розробку проєкту чоловік витратив 900 доларів. За електроенергію 20 кіловатів (тимчасове приєднання) виклав 500 доларів. Свердловина на 55 метрів коштувала 1 100 доларів. Фундамент на будинок площею 107 квадратних метрів обійшовся у 5 400 доларів, на підвал пішло 3 400 доларів. Стіни та сходи коштували 12 тисяч доларів. Перекриття першого поверху – 2 000 доларів. А за дах довелося віддати 7 000 доларів.

Загальна сума, яку чоловік витратив на "коробку", – 32 300 доларів.

Важливо! За останні роки вартість будівництва в Україні значно зросла через низку чинників. За словами президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, ціни пішли вгору через подорожчання будматеріалів, ускладнену логістику. Крім того, критичною стала нестача фахівців у будівельній сфері є критичною проблемою.

Де в Україні найактивніше будують житло?

У першому півріччі 2025 року по Україні здали в експлуатацію 51,5 тисячі нових квартир. Це на 6,7% менше, ніж за той самий період у 2024 році.

Лідером за показником зростання стала Одеська область. У регіоні за перше півріччя здали 6 570 квартир, що на 56% більше, ніж минулого року. Також суттєво зросла кількість новобудов у Черкаській області – приріст 51,6%. У 2025 році в регіоні з'явилося 1 126 нових квартир, тоді як у 2024 році було лише 760 помешкань. Високий приріст також зафіксовано в таких областях: Миколаївська – 35,8%, Чернігівська – 24,4%, Тернопільська – 23,7%.

За кількістю нового житла лідером залишається Київська область – 9 853 квартири у 2025 році (без Києва). Наступною у списку йде власне столиця – 7 380 квартир. А замикає трійку Львівщина – 5 646 квартир.