Детальніше про відео, яке стало вірусним, та пояснення архітекторів читайте у матеріалі 24 Каналу.

Чим користувачів та експертів здивував ролик?

Ще у липні 2025 року користувач тіктоку з нікнеймом edgyonedge оприлюднив відео. На ньому квартири у Відні здаються наче завислими в повітрі. Це викликало зацікавлення серед користувачів соцмережі та архітекторів. Ролик набрав понад 615 000 переглядів.

На відео видно сучасні житлові блоки, які ніби зависли без видимих опор. Підпис до відео: "Уявіть, що ви живете в одній із цих квартир без жодної підтримки".

Як це пояснюють фахівці?

Як пише видання Newsweek, експерти кажуть, що за ілюзією стоїть перевірена часом інженерія. Архітектор Майлз Сміт із компанії Graphisoft зазначає, що мова йде про консоль – конструктивний елемент, коли плита чи балка закріплена лише з одного боку. Це дозволяє створювати частини будівлі, які нависають.

Міцність таких виступів забезпечується так званим "заднім прольотом" – прихованою частиною конструкції, яка врівноважує навантаження. "Це як гойдалка, де на одному кінці набагато більше ваги", – пояснює Сміт. За його словами, сучасне програмне забезпечення, як-от Archicad, дозволяє точно моделювати такі структури, враховуючи прогини, вітрові навантаження і теплові впливи.

Архітектор Пітер Бафітіс з RKTB Architects додає, що подібні консолі – не лише інженерне рішення, а й виразний елемент дизайну, який створює враження, що будівля кидає виклик гравітації.

Такий вигляд мають квартири: дивіться відео

За словами архітектора Пітера Бафітіса, консольні конструкції зазвичай вимагають, щоб приблизно дві третини балки або плити були надійно закріплені для підтримки навислої третини. Такий підхід не лише створює ефектний вигляд, а й дозволяє раціонально використовувати простір. У проєкті One Sullivan Place у Брукліні архітектурне бюро RKTB використало консольні ферми, щоб звести нові квартири над наявними будівлями. За словами Бафітіса, це рішення дозволяє будівлям із вузькою основою розширюватися вгору, збільшуючи пішохідний простір унизу та площу для оренди – нагорі.

Роберт Беррідж із RWB Construction Management, який має досвід проєктування подібних конструкцій у Флориді, підкреслює: попри ілюзію "плавання", це добре відпрацьований інженерний метод. Консолі повністю безпечні за умови правильного проєктування.

Беррідж також відзначив Відень як місто, що поєднує інженерну точність з творчістю. За його словами, "плавучі" секції в архітектурі столиці – це приклад того, як мистецтво та функціональність можуть гармонійно співіснувати.

Раніше в Тирані, що в Албанії, завершили будівництво житлового комплексу, який формують хвилясті вежі. Їх спроєктували на основі модульної сітки, що дозволило ефективно організувати внутрішній простір. Фасади оздоблені скляними панелями та терасами, які виступають.

У Мукачеві розташована будівля, яку часто називають "найвужчою на Закарпатті". Такий ефект створює незвична форма – з вулиці здається, ніби в ній ледь вистачає місця навіть для коридору. Насправді це лише оптична ілюзія, зумовлена оригінальним розташуванням та плануванням споруди.