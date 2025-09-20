В Architizer зібрали підбірку 8 європейських прикладів ринкових павільйонів, кожен з яких відзначається унікальним дизайном, матеріалами, плануванням та інтеграцією громадських функцій. Детальніше про них розповідає 24 Канал.

Чим цікавий ринок у Стокгольмі (Швеція)?

Павільйон створили для забезпечення місцевих жителів свіжими продуктами під час реконструкції головного ринку. Побудований він із легких, екологічних та економних матеріалів. Кіоски, склади та ресторани розташовані на першому поверсі.



Ринок у Стокгольмі / Фото Tengbom

Який вигляд має критий ринок у Кашані (Франція)?

Спроєктований у межах оновлення району та видимий із майбутньої станції Аркей-Кашан. Відзначається великопролітною конструкцією (до 30 метрів) і рядом трикутних дахових ліхтарів, які забезпечують природне освітлення та створюють впізнаваний силует.



Ринок у Кашані / Фото Luc Boegly

Яка особливість ринку в Барселоні (Іспанія)?

Це – один із найбільших відкритих ринків Європи. Простір поєднує площу Каталонської слави та проспект Мерідіана. Ринок має багаторівневу платформу, що складається у вигляді терас. Головна особливість – дзеркальний дах, який не лише захищає, а й візуально відображає міське середовище, підсилюючи інтеграцію ринку в урбаністичний контекст.



Ринок у Барселоні / Фото Fermín Vázquez Arquitectos

Який вигляд має муніципальний ринок Абрантеша (Португалія)?

Ринок розташований між двома міськими вулицями на місці колишніх майстерень. Має побілений фасад з відкритого бетону. Архітектура будівлі та прилеглої вулиці виконана в єдиному стилі, що створює цілісне міське середовище.



Ринок Абрантеша / Фото ARX Arquitectos

Як реконструювали ще один ринок у Барселоні (Іспанія)?

Проєкт зберігає несучу структуру та характер будівлі, водночас оновлюючи простір. Реконструкція зосереджена на поверхні, а не об'ємі, реорганізуючи торгові зони, інтегруючи вуличні кіоски та підсилюючи взаємодію з міським середовищем.



Ринок у Барселоні / Фото Adrià Goula

Чим особливий ринок у Санднесі (Норвегія)?

Це – багатофункціональний павільйон у центрі міста. Виконує роль укриття для ринку, концертів і зустрічей. Завдяки відкритій архітектурі та гнучкому плануванню, простір слугує і міським орієнтиром, і місцем неформальної взаємодії.



Ринок у Санднесі / Фото AtelierOslo

Чим вражає ринок у Роттердамі (Нідерланди)?

Перший критий ринок Нідерландів, розташований у центрі Роттердама. Аркоподібна будівля поєднує ринкові кіоски на першому поверсі з житловими квартирами над ними. Дивовижна форма створює нову міську ікону.



Ринок у Роттердамі / Фото MVRDV

Який вигляд має ринок у Генті (Бельгія)?

Побудований для активізації історичного центру Гента, павільйон розташований між трьома міськими площами. Має двосхилий дерев'яний дах із буферними резервуарами для дощової води.



Ринок у Генті / Фото Tim Van de Velde

Що відомо про ринок у Будапешті?

Варто також відзначити ринок у Будапешті. Як пишуть на Fakanal Etterem, Центральний ринок у Будапешті – одна з найвідоміших туристичних локацій міста, яку часто можна побачити у міжнародних гідах. Це не просто торговий простір, а справжній живий музей і місце, де перетинаються гастрономія та культура.

Архітектура ззовні вражає: масивні вежі, яскраве дахове покриття з керамічної черепиці та декоративні оздоблення створюють впізнаваний вигляд. Інтер'єр ринку – це простора металева конструкція з великими вікнами та скляними елементами, що забезпечують природне освітлення та відчуття відкритості.

Ринок у Будапешті / Фото Thaler Tamas

Що відомо про великі ринки України?

Ринок "Привоз" в Одесі – це не лише торгівельне місце, а й важливий символ міста, заснований на початку 19 століття. Спочатку торгівля велась просто з возів, але згодом ринок розрісся і став головним торговим осередком Одеси. У 1902 році через антисанітарію його спалили, а пізніше відновили в камені, доповнивши архітектурними елементами, зокрема "Фруктовим пасажем". У радянські часи ринок модернізували, збудувавши м'ясний і молочний корпуси. У 1990 – 2000-х і 2020-х роках "Привоз" пережив масштабну реконструкцію, ставши сучасним торговим комплексом.

Хмельницький речовий ринок, заснований у 1987 році, є одним із найбільших у Східній Європі. Його розташування на перехресті ключових транспортних маршрутів стало важливим фактором стрімкого розвитку. Нині ринок охоплює площу у 20 гектарів і включає понад 25 торгових майданчиків. Попри пандемію та воєнні події, він продовжує стабільно функціонувати.

Бессарабський ринок у Києві колись був сміттєзвалищем, згодом перетворився на стихійний базар, а пізніше – на критий ринок. Офіційне відкриття відбулося 3 липня 1912 року, і з того часу ринок відомий своєю архітектурою в стилі раціонального модерну. Наразі адміністрація планує створити музей, щоб зберегти його історичну та культурну цінність.