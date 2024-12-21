Про ситуацію на ринку подобової оренди помешкань, про те, як попит змінився за рік, 24 Канал розповідає з посиланням на OLX Нерухомість.
Зверніть увагу Ринок нерухомості: як змінювалися ціни на оренду квартир у містах у 2024 році
Якими були тенденції на ринку подобової оренди житла
У 2024 році, за період зі січня по жовтень попит на подобову оренду зріс на 19,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найактивніше українці орендували помешкання влітку (червень-серпень), що пов'язано з відпустками. З вересня попит поступово почав знижуватися, однак до кінця року знову зростає через підготовку до зимових свят.
Попит на подобову оренду квартир визначають такі чинники:
- внутрішній туризм;
- відрядження;
- потреба у житлі захисників і захисниць та зустрічі з рідними в різних містах.
Кількість оголошень про подобову оренду квартир по Україні залишилася незмінною. Однак відгукуватися на них почали частіше – на 8%. Середня ціна зросла на 6% – до 850 гривень. Пропозиції щодо подобової оренди будинків збільшилися на 16%, кількість відгуків на них – на 9%. Відчутно зросла медіанна вартість – на 20%, тепер вона становить 3 000 гривень за добу.
Якою була ситуація на ринку подобової оренди житла у 2024 році / OLX Нерухомість
У 2024 році вартість подобової оренди квартир зросла в багатьох обласних центрах. Але в деяких містах залишилася на рівні 2023 року.
Найбільше зростання зафіксовано:
- у Сумах та Полтаві – на 13%;
- у Черкасах – на 11%;
- у Харкові – на 10%.
Це переважно міста поблизу лінії фронту, які стають місцем зустрічей для рідних.
Вартість подобової оренди будинків у 2024 році знизилася в багатьох обласних центрах на відміну від квартир.
Подорожчання зафіксували:
- в Івано-Франківську – на 52%;
- у Чернігові – на 47%;
- у Тернополі – на 40%;
- у Кропивницькому – на 32%.
У Києві, Львові та Одесі зростання було від 8% до 20%.
Якими були тренди року в містах
Попит по містах зростав упродовж всього року. Однак Одеса побила всі рекорди в літній період з червня по серпень. У місті зафіксували рекордні прирости в червні та липні – на 285% та на 186% відповідно. Попри небезпеку обстрілів, українці все ж їздили до моря. Кількість відгуків на 1 оголошення подобової оренди в Одесі досягло значення 178 – у липні та 210 – у серпні.
Яким був попит на подобову оренду квартир у 2024 році / OLX Нерухомість
Крім того, слід відзначити значний приріст у липні 2024 року до аналогічного місяця минулого року у Львові – на 45%. Це може бути пов’язано з тим, що багато українців, подорожуючи за кордон, зупиняються у місті.