Про ситуацію на ринку подобової оренди помешкань, про те, як попит змінився за рік, 24 Канал розповідає з посиланням на OLX Нерухомість.

Зверніть увагу Ринок нерухомості: як змінювалися ціни на оренду квартир у містах у 2024 році

Якими були тенденції на ринку подобової оренди житла

У 2024 році, за період зі січня по жовтень попит на подобову оренду зріс на 19,3% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Найактивніше українці орендували помешкання влітку (червень-серпень), що пов'язано з відпустками. З вересня попит поступово почав знижуватися, однак до кінця року знову зростає через підготовку до зимових свят.

Попит на подобову оренду квартир визначають такі чинники:

внутрішній туризм;

відрядження;

потреба у житлі захисників і захисниць та зустрічі з рідними в різних містах.

Кількість оголошень про подобову оренду квартир по Україні залишилася незмінною. Однак відгукуватися на них почали частіше – на 8%. Середня ціна зросла на 6% – до 850 гривень. Пропозиції щодо подобової оренди будинків збільшилися на 16%, кількість відгуків на них – на 9%. Відчутно зросла медіанна вартість – на 20%, тепер вона становить 3 000 гривень за добу.



Якою була ситуація на ринку подобової оренди житла у 2024 році / OLX Нерухомість

У 2024 році вартість подобової оренди квартир зросла в багатьох обласних центрах. Але в деяких містах залишилася на рівні 2023 року.

Найбільше зростання зафіксовано:

у Сумах та Полтаві – на 13%;

у Черкасах – на 11%;

у Харкові – на 10%.

Це переважно міста поблизу лінії фронту, які стають місцем зустрічей для рідних.

Вартість подобової оренди будинків у 2024 році знизилася в багатьох обласних центрах на відміну від квартир.

Подорожчання зафіксували:

в Івано-Франківську – на 52%;

у Чернігові – на 47%;

у Тернополі – на 40%;

у Кропивницькому – на 32%.

У Києві, Львові та Одесі зростання було від 8% до 20%.

Якими були тренди року в містах

Попит по містах зростав упродовж всього року. Однак Одеса побила всі рекорди в літній період з червня по серпень. У місті зафіксували рекордні прирости в червні та липні – на 285% та на 186% відповідно. Попри небезпеку обстрілів, українці все ж їздили до моря. Кількість відгуків на 1 оголошення подобової оренди в Одесі досягло значення 178 – у липні та 210 – у серпні.



Яким був попит на подобову оренду квартир у 2024 році / OLX Нерухомість

Крім того, слід відзначити значний приріст у липні 2024 року до аналогічного місяця минулого року у Львові – на 45%. Це може бути пов’язано з тим, що багато українців, подорожуючи за кордон, зупиняються у місті.