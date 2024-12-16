Протягом осені 2024 року ціни на квартири вторинного ринку зросли в більшості областей. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на дані спільного дослідження DIM.RIA та Асоціації фахівців з нерухомості України.

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Ціни на нерухомість на Закарпатті продовжують зростати

Восени 2024 року найвідчутніше в цінах на помешкання вторинного ринку додали Закарпаття та Рівненщина – по 19%. Найдорожчою однокімнатна квартира, якщо аналізувати середні ціни, є в Києві – 83 981 долар, у Львівській області – 70 915 доларів, на Закарпатті – 68 317 доларів.

Ужгород за майже три роки війни побив рекорди також із темпів виведення житлових будівельних проєктів на ринок.

Ціни на житло на вторинному ринку також зросли в таких областях:

Черкаська – на 12%;

Кіровоградська – на 8%;

Львівська – на 7%;

Волинська, Одеська – на 3%;

Івано-Франківська, Житомирська, Тернопільська – на 2%.



Вартість однокімнатних квартир в областях України / Інфографіка DIM.RIA

Лідером за динамікою збільшення цін є Херсонщина з +44%. Однак фактична ціна на житло там майже найнижча в Україні – 22 167 доларів.

Водночас Буковина, Київщина, Хмельниччина та Полтавщина повністю зберегли ціни на вторинне житло на рівні серпня.

Здешевлення відбулось переважно в тих областях, які близько до кордону з країною-агресоркою.

Протягом вересня-листопада в більшості областей інтерес користувачів до вторинного житла пожвавився. Найбільший приріст пошукових запитів аналітики зафіксували у Волинській та Чернівецькій областях – на 40% та 39% відповідно.

Яка вартість квартир вторинного ринку в Києві

У Києві ситуація з продажем житла на вторинному ринку менш активна, якщо порівнювати зі західними областями. Тут купівлею помешкань цікавились на 7% менше порівняно з літом. Однак у Київській області інтерес навпаки зріс – на 3%.

Найдорожчими, якщо брати до уваги ціни у пропозиціях на маркетплейсах, залишаються Печерський та Шевченківський райони. Там середні ціни за квартиру на рівні 132 та 98 тисяч доларів відповідно.

Печерський та Шевченківський райони також лідирують серед середніх сум угод, укладених на ринку нерухомості Києва у листопаді. Однак, за інформацією АФНУ, купують там за нижчими цінами: у середньому за 98 тисяч доларів однокімнатні квартири на Печерську, за 82 тисяч доларів – у Шевченківському.

Середня сума угоди з купівлі-продажу однокімнатної квартири по всіх районах Києва становить 69 тисяч доларів. Якщо аналізувати область, то там йдеться про 64 тисячі доларів.

Кількість відгуків користувачів традиційно перевищує кількість доданих оголошень. У Києві попит є активнішим за пропозицію у понад два рази.



Ціни на квартири вторинного ринку в Києві / Інфографіка DIM.RIA