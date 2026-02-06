Чому товщина газоблоку має значення?

Товщина стіни напряму впливає на здатність будинку утримувати тепло, пише 24 Канал.

Газоблок має пористу структуру, завдяки чому добре зберігає тепло, але лише за умови достатньої товщини стіни, повідомляє "Куб". Якщо стіна занадто тонка, втрати тепла зростають, а витрати на опалення збільшуються.

Крім теплоізоляції, товщина визначає й міцність конструкції. Зовнішні стіни несуть навантаження перекриттів і даху, тому повинні бути достатньо масивними. Тонші блоки не здатні забезпечити потрібну жорсткість для житлового будинку з постійним проживанням.

Чим вони відрізняються?

Газоблоки відрізняються насамперед товщиною та щільністю, повідомляє "An-group".

Тонкі блоки зазвичай використовують для внутрішніх перегородок, оскільки вони не несуть значних навантажень і не відповідають за тепло всередині будівлі.

Блоки середньої товщини можуть застосовуватись для господарських споруд або дачних будинків сезонного проживання. Вони забезпечують базову теплоізоляцію, але можуть потребувати додаткового утеплення.

Найтовстіші варіанти використовують для зовнішніх несучих стін житлових будинків. Вони поєднують достатню міцність і здатність зменшувати тепловтрати без надмірного навантаження на фундамент.

Яку товщину краще обрати для будівництва будинку?

Для будинку з постійним проживанням оптимально обирати газоблоки товщиною 400 міліметрів. Такий варіант забезпечує стійкість до кліматичних умов та досить міцний навіть для будівництва двоповерхового житла.

Важливо! Якщо зважати на погодні умови в Україні газоблок товщиною 300 або 400 міліметрів краще утеплювати стіни мінеральною ватою, таким чином можна зекономити на опаленні.

Якщо йдеться про сезонне житло або допоміжні будівлі, можна розглядати меншу товщину, що буде значно дешевше. Але взимку у такому будинку може бути холодно.

Чим відрізняються газоблок і піноблок?