Про незвичне помешкання в Токіо 24 Канал розповідає з посиланням на видання SCMP.

Зверніть увагу В Україні великий будинок продають за 1,5 тисячі доларів: який вигляд він має і де розташований

В Японії в оренду пропонують крихітне житло

У 2024 році в Японії відчутно пожвавився туризм. Внаслідок цього готелі по всій країні були переповненим. Тому люди звернули увагу на цікаву пропозицію на ринку оренди помешкань. А саме крихітну квартиру, загальна площа якої тільки 6 квадратних метрів.

У мережі її через розмір та планування у "тюремному стилі" назвали гігантським туалетом.

Серед основних переваг цієї квартири – зручне розташування (неподалік Університету Васеда), а також доступна ціна. Вона розташована у шестиповерховій будівлі, зведеній у 1981 році. Там є всі вигоди, зокрема автоматичні замки й ліфт.

Щодо самої кімнати, то вона має кондиціонер, "розумний" туалет, душову кабіну і 2 розкладні столи. Однак площа помешкання все ж дуже обмежена і в ньому всього одне вікно. Тому у житлі й бачать схожість з тюремною камерою.



Крихітна квартира, площа якої всього 6 квадратів / Фото QQ.com

Є питання і щодо планування квартири. Через нього люди змушені витягувати ноги в душову зону під час користування туалетом.

Оренда цієї квартири у місяць коштує всього 35 000 єн (приблизно 222 долари). Це надзвичайно низька ціна для цього району. Для порівняння: стільки ж слід заплатити всього на кілька ночей у готелях поблизу.

Як на помешкання реагують користувачі мережі

Нестандартне житло викликало неоднозначну реакцію в мережі. Деякі користувачі пишуть, що погодилися б там жити, інші – ні.

Ось деякі з коментарів:

По суті, це просто гігантський туалет;

Якщо це близько до роботи, то можна жити протягом тижня, а на вихідні вертатися додому;

Душ виглядає так, наче його зробили з пральної машини;

Мені стало важко дихати, коли я побачив цю кімнату.

До слова, протягом січня – червня 2024 року країну відвідала рекордна кількість мандрівників – 17 777 200 людей.