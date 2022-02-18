Реальна загроза є лише на Сході України, – Резніков

Олексій Резніков заявив, що реальна загроза з боку Росії існує лише на Донбасі. Мешканцям решти території України найближчим часом нічого не загрожує.

Деталі від Резнікова про ситуацію в Україні

На всій території Україні, окрім Східної, – спокійно. Про це міністр оборони заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді 18 лютого, інформує 24 канал.

Важливо На Донбасі не вщухають обстріли: окупанти ведуть вогонь поблизу житлових будинків

У Луганській та Донецькій областях незаконні збройні формування під керівництвом Росії здійснюють вже другу добу обстріли й наражають на небезпеку цивільне населення та наших військових. Там загроза є реальною,

– розповів Резніков.

Він запевнив, що Україна спостерігає за ситуацією та фіксує всі порушення. Міністр сподівається, що відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи й доповідь спостерігачів ОБСЄ підтвердить цинічні обстріли.

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