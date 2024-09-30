Можливості є: Шарп оцінив, чи реально ліквідувати Путіна
Україна має можливості для ліквідації Владіміра Путіна. Однак такі дії вимагають аналіз міжнародних понять та широкого аспекту всіх переваг.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що ліквідація Путіна може призвести до аналогічної відповіді. Крім того, подібна операція є дуже складною, як мінімум, враховуючи охорону російського диктатора.
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Чи реально ліквідувати Путіна
Військовий оглядач з Ізраїлю пояснив, що спершу варто поставити питання, чи справді є завдання ліквідувати російського диктатора. Зрозуміло. що українці цього прагнуть, однак з політичного та військового огляду такі завдання часом можуть і не виникати.
Розглядається широкий спектр плюсів та мінусів. Я не впевнений, що українські спецслужби мають постанову про ліквідацію Путіна,
– пояснив Шарп.
Крім того, військовий оглядач з Ізраїлю розповів, що такого роду дії можуть призвести до відповіді з Росії або ж її ініціативи, які Кремль зараз також не бере до уваги.
Країна-агресорка вже раз намагалась завдати удару по будівлі адміністрації президента України. Кремль немає технічних обмежень, аби здійснювати подібні удари на щоденній основі.
Є певні міжнародні поняття, чому цього не роблять. Навіть у випадку Путіна вони діють,
– зауважив Шарп.
За словами військового оглядача з Ізраїлю, важливим також є те, що російський диктатор – людина, яку дуже сильно охороняють. В Росії приймають дуже серйозні засоби його безпеки, а інформація щодо його перебування конфіденційна.
Тому, на його думку, ліквідація Путіна є дуже складним завданням у всіх аспектах.
Однак, як ми бачимо, Путін побоюється такого варіанту. Ми бачимо посилення режиму охорони, його почали супроводжувати літаки винищувачі, поруч з його резиденцією розташовані системи зенітно-ракетного комплексу,
– зазначив Шарп.
Військовий оглядач з Ізраїлю наголосив, що можливості в України ліквідувати Путіна безсумнівно є, однак чи буде така спроба – невідомо.
До слова, військовий експерт Петро Черник вважає, що ліквідація Путіна може призвести до ще складнішої ситуації, адже в Кремлі є набагато агресивніші люди, ніж сам диктатор, а саме Сєргей Шойгу, Ніколай Патрушев, Алєксандр Бортніков та Сєргей Іванов. Невідомо, як би склалася узурпація влади після потенційної смерті Путіна.