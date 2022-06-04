Реально закінчити війну ще цього року, – Резніков

Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, яку Росія розв'язала проти України. Однак за оптимістичними прогнозами, це реально зробити ще цього року.

Про це міністр оборони Олексій Резніков сказав під час участі в Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

Важливо Великий контрнаступ у кращому випадку можливий у вересні, – радник глави МВС

За словами Резнікова, Росія продовжує докладати зусиль з окупації усієї нашої держави.

Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року,

– сказав він.

Міністр оборони нагадав про плани Кремля забрати усі "їхні території". Тож, як припустив Резніков, наступними будуть:

Польща,

країни Балтії,

Словаччина та інші.

Саме тому Україна мусить зупинити Росію та стримувати у майбутньому. Також міністр оборони України висловив позицію, що російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери та ґвалтівники.

Масштабний контрнаступ переноситься

Збройні Сили України продовжують проводити контрнаступальні дії за певними напрямками. Проте повномасштабний контрнаступ варто очікувати трохи пізніше. Про це заявив Віктор Андрусів – радник глави Міністерства внутрішніх справ. За його словами, великий контрнаступ буде можливий, за кращими прогнозами, приблизно у вересні 2022 року.

Він пояснив, що насправді масштабний контрнаступ очікувався в середині червня, але відбулись зміни. Мовляв, західні партнери, які допомагають Україні з озброєнням, вирішили довести принцип, що "обіцяного 3 роки чекають".

"Вони постачають нам зброю, але дуже повільно. У нас є запас радянського озброєння й ми дуже інтенсивно воюємо ним. Якщо у нас є ці запаси й нам ще до них додають західне озброєння, то наша потужність дуже сильно виростає", – відзначив радник міністра внутрішніх справ.

В оперативному командуванні "Південь" постійно запевняють у тому , що захисники проводять контрнаступальні дії там, де це необхідно та докладають усіх зусиль, щоб завадити противнику просунутись.

Саме тому ситуація з постачанням озброєння і підриває великий контрнаступ найближчим часом і переносить його на значно довший час, упевнений Андрусів. Україні вкрай необхідна велика кількість західного озброєння і перехід на їхні зразки, окрім танків, тому що їхній запас буде достатнім.

Втрати ворога в Україні колосальні

Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники та захисниці відправили на той світ десятки тисяч російських загарбників. Лави "двохсотих" уже поповнили понад 30 950 бійців "другої армії світу". І ця цифра приблизна, адже достеменно підрахувати втрати ворога неможливо.

Крім того, мовиться про тисячі знищених ворожих машин. Зокрема, 1363 танки, 3354 бойові броньовані машини, 661 артилерійську систему, 207 реактивних систем залпового вогню, 95 одиниць засобів ППО, 2325 автомобілів і автоцистерн, а також 51 одиницю спеціальної техніки.

А ще ворога стало на 210 літаків, 175 гелікоптерів, 521 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 120 крилатих ракет і 13 суден менше.

Андрусів розповів деталі про великий контрнаступ ЗСУ: дивіться відео