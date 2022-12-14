Реанімували годину: у Херсоні від обстрілу окупантів загинув 8-річний хлопчик

Удень 14 грудня вкотре обстріляла Херсон. Унаслідок обстрілів загинула дитина.

8-річний хлопчик зазнав осколкових поранень. Медики намагалися врятувати його, але, на жаль, не вдалося.

Зверніть увагу Мешканців одного з районів Херсона просять евакуюватися: там не буде тепла та світла

Окупанти вбили дитину

Під час російського обстрілу 8-річний Микита грався у дворі. Унаслідок атаки дитина зазнала численних поранень. Медики годину боролися за життя хлопчика та намагалися реанімувати його.

Начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив про смерть дитини о 17:40.

8-річний Микита з Херсона став 444-ою дитиною, яку вбила Росія за час повномасштабного вторгнення.

Обстріл Херсона: головне

Після поразки та відступу з Херсона, окупанти щодня обстрілюють місто з лівого берега області. Зокрема атакували і вранці 14 грудня. Зокрема окупанти обстріляли центр міста й влучили в будівлю ОДА з реактивних систем залпового вогню.

Через обстріли обласна військова адміністрація Херсонщини повідомила про тимчасове припинення теплопостачання в мікрорайоні Корабел. Тому мешканців мікрорайону просять евакуюватися.

Унаслідок атаки також 1 людина постраждала – методиста місцевої гімназії, яка потрапила під обстріл, контузило. Зараз він у лікарні.