РЕБ не можуть впоратися з новими російськими дронами: що насправді може допомогти

Росіяни почали використовувати нові оптоволоконні дрони, які невразливі до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ). Військові стверджують, що перепрограмувати РЕБ-системи для протидії цим дронам неможливо. Однак існує спосіб з ними боротися.

Командир загону безпілотних систем спецпризначення "Тайфун" НГУ Михайло Кмитюк в ефірі 24 Каналу розповів, що РЕБ-системи не допоможуть у боротьбі з модернізованими безпілотниками росіян.

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Військовий пояснює, нові дрони можна знешкодити прицільно гвинтівкою.

Там, на оптоволокні, є кабель. Одна із дій, яку треба зробити, – перебити кабель. Це дуже непросто, бо він розташований позаду дрона. Сьогодні цим дронам може протидіяти лише гладкоствольна зброя з картеччю. Мінус дрону на оптоволокні у тому, що він не настільки маневрений, як наші дрони на звичайному зв'язку,

– пояснив Кмитюк.

Вперше українські військові зіштовхнулись із дронами на оптоволокні під час Курської операції у серпні 2024 року.

Чому РЕБ не може їх знешкоджувати

РЕБ не може вплинути на оптоволоконні дрони, оскільки вони не мають радіосигналу, а працюють завдяки світловому променю, який йде через кабель. Наприклад, один із таких безпілотників влучив у ціль, навіть коли РЕБ був розташований безпосередньо на авто, яке супроводжувало військову техніку, і комплекс не спрацював.

Зверніть увагу! Україна була неготовою до того, що у росіян з'являться оптоволоконні "вандали", хоч і у технології цих дронів немає нічого революційного. Більше про характеристики зброї розповів 24 Канал – читайте за посиланням.