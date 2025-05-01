На Харківщині знищили російського "Жителя": відео, як РЕБ росіян перетворився на металолом

На брухт перетворився ще одну ключову російську систему радіоелектронної боротьби. Українські захисники знищили РЕБ Р-330 "Житель".

Сталося це на Харківському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс".

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Росіяни ховали "Жителя" серед забудови

Бійцями підрозділу безпілотних авіаційних систем вдалося знайти російського "Жителя", серед забудови, де окупанти намагалися його приховати.

Однак, влучні удари українських дронів-камікадзе знищили цю російську систему радіоелектронної боротьби, яка усіляко заважала їм виконувати роботу із захисту України. Адже, "Житель" – це автоматизована станція постановки перешкод.

Автомобіль спалахнув після двох влучань дронів-камікадзе.

Ліквідація РЕБ Р-330 "Житель": дивіться відео

Також на кадрах видно, як добряче перепало ворожим укриттям та мототранспорту, яким росіяни діставалися на позиції.

Нагадаємо, що українські сили безпілотних систем також атакували один із найсучасніших російських комплексів РЕБ "Борисоглєбськ-2".