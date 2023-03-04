"Російська народна республіка": речниця Білого дому епічно обмовилася

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр епічно назвала країну-агресорку "Російською Народною Республікою". Сталося це під час виступу перед журналістами.

Це добре видно на записі, що доступний на ютуб-каналі американської адміністрації.

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Завершуючи виступ перед представниками медіа, вона розповіла про плани президента США Джо Байдена зустрітися із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

За її словами, політики обговорюватимуть виклики міжнародної безпеки, зокрема ті, що Сполученим Штатам та Європі "кинула Російська Народна Республіка". Водночас ніхто з присутніх не виправив помилку Жан-П'єр.

Байден зустрінеться у Вашингтоні з Урсулою фон дер Ляйєн для обговорення посилення санкцій проти Китаю. Як заявила Жан-П'єр, під час зустрічі політики обговорять розв'язання проблем, що створюються КНР. За її словами, поїздка фон дер Ляйєн до столиці США запланована на 10 березня.

Можливо вже на наступному брифінгу від Білого дому ми побачимо карту з деталізацією, які саме області ще цілої Росії, вони бачать у складі молодої "республіки".

Країну-агресорку назвали "Російською народною республікою": дивіться відео

Додамо, що днями Владімір Путін вперше заговорив про майбутній розпад Росії і поділ народу на окремі нації. Однак такими тезами диктатор не визнає свою поразку, а намагається знайти важелі впливу на свідомість росіян.