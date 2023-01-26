Побачити Париж і перевестись в Житомир: як оскандалилась речниця ДПСУ Іванна Плантовська

26 січня 2023, 21:02
Читать новость на русском

Джерело:

Українська Правда

Пресофіцерка прикордонників під час новорічних свят, коли Росія обстрілювала Україну, публікувала святкові фото з Парижа. Плантовська обіймала посаду пресофіцерки Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Відтепер, за даними видання, дівчину перевели у Житомирський прикордонний загін. Відомо, що ця посада "не пов'язана із комунікацією".

До теми Голови тварин і росіянка на подіумі: модний дім Schiaparelli оскандалився через нову колекцію

Деталі скандалу

Під час святкування Нового року у Парижі Плантовська виклала в соцмережі свої фото з Парижа.

Як Плантовська відсвяткувала Новий рік / Фото з соцмереж речниці 

Зокрема, Іванна показувала гарні фотки з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів. Це обурило тисячі українців. В тому числі – і керівництво ДПСУ. 

Одразу після скандалу в ДПСУ заявили, що будуть ухвалені рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою.

Наразі остаточно відомо, що Іванна Плантовська вже не є речницею одеських прикордонників. Додамо, що героїня скандалу категорично відмовилась коментувати своє звільнення з посади.

Інші скандали в Україні

  • У Нацполіції повідомили, що не знайшли доказів у справі ексвикладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого Володимира Талашка. Його звинувачували у домаганні до студенток. 
  • "Слуга народу" Микола Тищенко поїхав до Таїланду, щоб організувати зустріч з представниками української громади. Перед цим РНБО заборонила виїзд чиновників за кордон. Відповіді довго очікувати не довелося – голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила, що Миколу Тищенка таки вигнали з партії.
  • Нещодавно мережею розлетілося відео, де начальник патрульної поліції Львівщини вручив своїй коханій незвичайний подарунок. На свій день народження дівчина отримала "перепустку" на проїзд Площею Ринок.
Автор: Анна Романюк