Побачити Париж і перевестись в Житомир: як оскандалилась речниця ДПСУ Іванна Плантовська
Джерело:Українська Правда
Пресофіцерка прикордонників під час новорічних свят, коли Росія обстрілювала Україну, публікувала святкові фото з Парижа. Плантовська обіймала посаду пресофіцерки Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Відтепер, за даними видання, дівчину перевели у Житомирський прикордонний загін. Відомо, що ця посада "не пов'язана із комунікацією".
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Деталі скандалу
Під час святкування Нового року у Парижі Плантовська виклала в соцмережі свої фото з Парижа.
Як Плантовська відсвяткувала Новий рік / Фото з соцмереж речниці
Зокрема, Іванна показувала гарні фотки з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів. Це обурило тисячі українців. В тому числі – і керівництво ДПСУ.
Одразу після скандалу в ДПСУ заявили, що будуть ухвалені рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою.
Наразі остаточно відомо, що Іванна Плантовська вже не є речницею одеських прикордонників. Додамо, що героїня скандалу категорично відмовилась коментувати своє звільнення з посади.
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