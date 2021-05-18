Влада Білорусі тисне на опозиційне видання: у редакцію TUT.BY прийшли з обшуками

У Білорусі зранку 18 травня в офіс найбільшого опозиційого видання TUT.BY прийшли з обшуками. Крім того, домен видання заблокували.
Обшуки в редакції та вдома у журналістів
Наразі працівники, які перебувають у редакції TUT.BY не відповідають на дзвінки. Двері в офіс заклеєні поліетиленом або зафарбовані.
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Крім того, силовики прийшли також додому до кількох журналістів і головної редакторки видання Марини Золотової. Аби потрапити у її квартиру, силовики навіть вибили двері.
У чому звинуватили TUT.BY
Щодо керівників видання порушили кримінальну справу про "ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі".
Унаслідок необґрунтованого використання ТОВ ТУТ БАЙ МЕДІА державної підтримки як резидента Парку високих технологій державі були завдані збитки,
– заявили у Комітеті держконтролю.
Сайт видання заблокували
Білоруське міністерство інформації заблокувало домен TUT.BY та пошту mail.tut.bу. Наразі перейти на сайт видання не можна.
У редакції зазначають, що приводом для цього назвали "численні факти порушень закону про ЗМІ щодо розміщення забороненої інформації у низці публікацій на інтернет-ресурсі". Такі "факти" нібито встановила генеральна прокуратура.
Сайт TUT.BY заблокували / Скриншот 24 каналу
Що відомо про TUT.BYІнтернет-портал TUT.BY заснували у 2000 році. У 2018 році в його редакції також проводили обшуки. Журналістів видання затримали на 3 доби. Тоді проти ЗМІ відкрили кримінальну справу за нібито несанкціонований доступ до комп'ютерної інформації державного агентства БелТА. Під час масових протестів проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка та фальсифікованих результатів виборів TUT.BY правдиво висвітлювало інформацію. Через це у вересні 2020 року міністерство інформації хотіло позбавити видання статусу ЗМІ.
Джерело: Вікіпедія