Ми не хочемо новий Чорнобиль, – Ердоган закликав врегулювати ситуацію на ЗАЕС

Після розмови з Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Ердоган відреагував на ситуацію, що склалася на ЗАЕС.

Ердоган заявив, що не хоче повторення Чорнобиля. Про це він сказав під час брифінгу після тристоронніх переговорів з Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

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Ердоган підтримує Україну

Реджеп Ердоган наголосив на тому, що Туреччина підтримує територіальну цілісність України та її суверенітет. При цьому він занепокоєний "сутичками" навколо Запорізької АЕС.

Ми не хочемо нового Чорнобиля,

– сказав Ердоган.

Туреччина хоче зупинити війну дипломатичним шляхом

За словами Ердогана, турецька сторона прагне зупинити війну росії проти України дипломатичним шляхом.

Як ви знаєте, лише місяць тому ми у складі ООН, України, росії та Туреччини показали приклад історичної спільної роботи. Не тільки Україна, а й увесь світ почав відчувати позитивні наслідки Стамбульської угоди, яка уможливила безпечний експорт українського зерна на світові ринки через Чорне море,

– сказав Ердоган.

Він сказав, що від 1 серпня, коли угода набула чинності, 25 суден вже експортують на світові ринки близько 625 тисяч тонн українського зерна. Частину товару вже доставили.

До слова, нині у Львові підписали меморандум про те, що Туреччина допоможе Україні відновити інфраструктуру після війни.

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