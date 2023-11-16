Підкреслює свою безпорадність, – ізраїльський журналіст про різкі заяви Ердогана

Реджеп Ердоган назвав Ізраїль "терористичною державою". А от ХАМАС, на думку турецького лідера, - бійці опору, які намагаються захистити свої землі.

Такими заявами Ердоган переходить усі межі, про що 24 Каналу наголосив головний редактор порталу "Деталі", Ізраїль Еміль Шлеймович. Ймовірно, він переслідує декілька цілей.

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Заяви Ердогана

Реджеп Ердоган робить подібні заяви у бік Ізраїлю останні декілька тижнів. Ймовірно, він очікує на візит президента Ірану Ібрагіма Райсі, припускає Шлеймович.

"Ердоган переходить все, що можна перейти. Чому він це робить? Ймовірно, розуміє, що Захід не приймає його як учасника, він може вирішив приєднатися до союзу Ірану та Росії. Можливо, він розраховує на якісь подачки від іранського президента, який приїде", – додав він.

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Але разом з цим подібними заявами Ердоган може шкодити економіці своєї країни. Там наростає криза, під питанням залишаються потенційні домовленості щодо газопроводу з Ізраїлем, які почалися заздалегідь.

"Вся риторика про масові вбивства і терор погіршує положення Туреччини. Ізраїль її чує, слухає. Якщо Ердогану подобається бути людиною, на яку не звертають уваги, то нехай виступає з такими заявами і надалі. Він лише підкреслює своє власне безсилля", – зазначив Шлеймович.

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