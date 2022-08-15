росія готує псевдореферендум на Донбасі, але його відтягують через невдачі на фронті, – розвідка

окупанти планували за 3 днів захопити Київ, а по факту ось уже майже пів року не можуть вийти на адміністративні межі Донеччини та Луганщини. Тож і псевдореферендум на Донбасі відкладається.

На цьому зробили акцент у розвідці Великої Британії. У відомстві зазначили, що плани ворога провалились через те, що він продовжує зазнавати втрат і невдач на фронті.

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Псевдореферендумом і не пахне

У розвідці цитують псевдоголову "днр" дениса пушиліна. Він 11 серпня оголосив скромніші плани щодо можливого "референдуму". Мовляв, його дату озвучать лише тоді, коли вдасться "повністю звільнити" псевдореспубліку. Як бачите, настрої окупантів уже не настільки бойові, як були на початку повномасштабного вторгнення.

Зауважимо, що журналісти-розслідувачі ще у червні оголошували про бажання провести псевдореферендум на Донбасі. У них були докази, що "днр" робить усе можливе для того, щоб результати цього "волевиявлення" були на користь приєднання до росії. Мовляв, щонайменше 70% голосів мають бути саме за це.

Відповідні дані, кажуть у розвідці, свідчать про планування провести псевдореферендум у Донецькій області. Але достеменно невідомо, чи відбудеться голосування та коли це взагалі буде.

Водночас слід розуміти, що наразі втілити у життя плани не вдається. Якщо псевдореферендум відбуватиметься так, як розповів пушилін, то для цього ворогові спочатку потрібно вийти на адміністративні межі області. А зробити це він просто не в змозі.

На Запоріжжі вже теж готуються до псевдореферендуму

На днях ми розповідали, що окупанти готуються до проведення псевдореферендуму на Запоріжжі. Його хочуть провести, щоб легітимізувати приєднання тимчасово окупованих територій до росії.

"Розпорядження" про проведення голосування опублікував псевдоголова окупаційної адміністрації Запоріжжя євгєній баліцкій. Він уже доручив роботу "виборчій комісії".

Зауважимо, що напередодні відбувся форум "Мы вместе с россией". У ньому були залучені колаборанти, які роблять усе можливе для того, щоб приєднати частину Запоріжжя до країни-агресорки.

Під час цього "шабашу" у залі перебували кілька сотень людей. Були серед них і "делегати", які прибули з інших тимчасово окупованих росією територій України. І, ясна річ, усі одноголосно підтримали проведення псевдореферендуму.

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