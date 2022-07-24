Крім бажання, нічого не залишилося, – Хлань про підготовку "референдуму" на Херсонщині

Реальної підготовки окупантів до "референдуму" на Херсонщині немає. У них спостерігається певна паніка.

Окрім бажання у росіян нічого не залишилося, а цього недостатньо. Про це 24 каналу сказав військовослужбовець ТРО, радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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Як росіяни готувалися до фейкового референдуму

Окупанти намагалися вибудувати колабораційну вертикаль, а також викрали реєстр виборців 2019 року. Крім цього, вони випускають пропагандистські газети – "Наддніпрянська правда" та "Комсомольська правда". Пропаганда у стилі "рассея навсєгда" присутня і на захопленому місцевому телебаченні. "Але їм ніхто не вірить", – відзначив Хлань.

Будь-які підготовчі дії, які могли прослідковуватися ще два тижні тому, сьогодні зупинені. Я бачу тільки паніку. Жодних розмов про "референдум" на Херсонщині немає,

– переконаний він.

Щоправда, росіяни знову намагаються переносити вибори. Буцімто референдум буде, але пізніше. "Це означає що його не буде остаточно", – сказав Хлань.

Він додав, що раніше плани окупантів руйнували героїчні херсонці, а зараз цю справу доведуть до кінця українські захисники. "Збройні Сили вже починають звільняти нашу рідну землю, нашу Херсонщину", – підсумував радник голови Херсонської ОВА.

Контрнаступ ЗСУ: що відомо

На Херсонщині офіційні представники місцевої влади попросили українців шукати укриття, запасатися їжею та водою. Річ у тім, що українські захисники готуються до контрнаступу.

Зараз є оптимістичні передумови для звільнення територій на правому березі Дніпра на Херсонщині. Однак будь-які такі операції не варто висвітлювати.

Російський правозахисник Марк Фейгін вважає, що ЗСУ "приміряються" на Херсонщині. Вони можуть зруйнувати Антонівський міст.

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