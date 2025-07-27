Реформа АРМА стартує: Зеленський підписав важливий закон

Президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Цей законопроєкт передбачає нові правила добору керівництва.

А також незалежний аудит та прозоре управління арештованим майном. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про реформування АРМА?

Президент підписав проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами.

Цей законопроєкт включає нові вимоги до голови АРМА, конкурсну процедуру добору за участі міжнародних експертів та контроль за передачею активів.

Зеленський зазначив, що поінформував президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility. За його словами, посадовиця відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів.

Під час розмови політики також обговорили зусилля, яких потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо членства України в ЄС. Президент запевнив, що держава працюватиме над цим максимально оперативно.

До слова, раніше стало відомо, що ЄС зменшує четвертий транш для України у рамках програми Ukraine Facility через невиконання трьох реформ: децентралізації, відбору суддів до Вищого антикорупційного суду та закону про АРМА. У зв'язку з цим Україна отримає 3,05 мільярда євро замість 4,5 мільярда, як було заплановано.