Рада ухвалила в цілому закон про перезавантаження БЕБ

Верховна Рада 20 червня ухвалила законопроєкт про перезавантаження Бюро економічної безпеки України. Ініціативу парламентарі ухвалили в цілому.

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що "за" відповідне рішення проголосували 239 депутатів. Проти виступив лише 1 народний обранець.

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БЕБ буде перезавантажений

З фото, яке оприлюднив Железняк, можна також побачити, що 25 нардепів утрималися від голосування за законопроєкт №10439 про внесення змін до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України". Ще 48 народних обранців не голосували за ініціативу взагалі.



Рада проголосувала за законопроєкт про БЕБ / Фото з телеграм-каналу Ярослава Железняка

Як розповів народний депутат, текст цього законопроєкту був погоджений з партнерами. У документі містяться положення про незалежний відбір нового Голови БЕБ, переатестацію та кадровий відбір за участю іноземних експертів та українського бізнесу.

Що треба знати про законопроєкт про перезавантаження БЕБ

Раніше 20 червня Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив остаточну версію законопроєкту про реформування БЕБ до другого читання. Про це повідомляв член комітету, народний депутат Ярослав Железняк. Рішення підтримали 20 членів комітету.

За його словами, тепер у проєкті закону передбачено, що:

нового голову БЕБ має обирати комісія з 6 членів, де половина – міжнародні експерти з правом вирішального голосу;

переатестація проводиться комісією, де 6 – від новообраного директора БЕБ і 6 – від міжнародних партнерів, але за пропозицією українського бізнес-середовища;

так само три наступні роки будуть працювати кадрові комісії: 6 – від БЕБ, 6 – від партнерів за пропозицією українського бізнесу;

гарантована незалежність директора БЕБ на рівні НАБУ/САП/НАЗК.

Окрім того, у самому законопроєкті було багато важливих змін про незалежність інституції.

Законопроєкт є частиною вимог Міжнародного валютного фонду. Ініціатива спрямована на удосконалення правових засад діяльності БЕБ, зокрема, в частині чіткого визначення функцій та повноважень бюро, забезпечення прозорого процесу відбору директора на конкурсній основі, визначення вимог, прав та обов'язків конкурсної комісії. Також просили ухвалити зміни до роботи БЕБ і посли G7.