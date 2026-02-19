Про це йдеться у репортажі "Новинарні", яка розповіла про нові стандарти БЗВП на прикладі 151 навчального центру.

Як проходить БЗВП у 151 навчальному центрі?

У БЗВП Сухопутних військ відмовились від "модульного" підходу: коли певну тему вивчають впродовж деякого часу, а потім до неї не повертаються. Тепер заняття поступово ускладнюються, враховуючи те, що рекрут стає дедалі більш підготовленим. До однієї вправи повертаються декілька разів за курс,

Загалом в програму оновленого БЗВП Сухопутних військ входять такі напрямки:

Тактика: штурм, оборона, розвідка тощо;

Вогнева підготовка;

Військова топографія: від орієнтування на місцевості до коригування вогню;

Саперна справа і подолання мінно-вибухових загороджень;

Домедична допомога;

Технології поля бою: зв’язок, дрони, радіоелектронна боротьба і розвідка (РЕБ/РЕР);

Психологічна підготовка та національно-патріотичне виховання.

Проте цей перелік не є вичерпним. Крім того, в оновленому БЗВП збільшилася кількість навчальних годин з домедичної допомоги та з вогневої підготовки. Оновлюються теми, пов’язані з технологіями – дрони, зв’язок, засоби РЕБ, констатують у ЗСУ.

Інструктори – основа, навколо якої обертається все інше, наголошують у 151 навчальному центрі. Інструкторів відбирають, навчають, а потім постійно перевіряють їхню ефективність. Фаховість інструктора – це і бойовий досвід, і знання та навички, якими він володіє, і хист до навчання інших.

В 151 НЦ регулярно проводять анонімні опитування своїх курсантів на «екваторі» навчання та на його фініші. Що змінюється? "Бойова мотивація змінилася на краще" – так у січні відповіли 30% курсантів на середині навчання і 62% в його кінці. Покращення тактичних навичок та вогневої підготовки визнають відповідно 64% та 72% рекрутів на "екваторі" та по 92% в кінці підготовки.

Але найбільше мотивують відгуки з бойових бригад: "Дякую за вашу підготовку. Вона мені врятувала життя!", "Повернувся з завдання. Все 4.5.0. Подробиці розповім трохи згодом", розповідають в навчальному центрі.

В ЗСУ нагадали, що Генеральний штаб та Командування Сухопутних військ торік ініціювали трансформацію базової загальновійськової підготовки, щоб зробити її більш якісною та адекватною, враховуючи умови сучасної війни. За основу реформи взяли досвід 151 навчального центру Сухопутних військ, який за результатами опитувань та за відгуками бойових бригад визнаний найкращим в Україні. Тепер інструктори 151 НЦ залучені до відбору й допідготовки інструкторів інших навчальних центрів та допомагають їм налагодити навчання новобранців за новими підходами.