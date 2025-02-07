У Міноборони привідкрили деталі майбутньої реформи ТЦК: чого нам чекати

У грудні 2024 року Міноборони анонсувало реформу ТЦК. Вона передбачатиме розділення функцій та завдань військкомату.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка Укрінформу.

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Що відомо про реформу ТЦК

Іван Гаврилюк зазначив, що Міноборони планує розділити функції і завдання, які покладаються на ТЦК та СП, на їхні складники.

Наприклад, перший складник – соціальні питання, а другий – власне ТЦК.

Вони і надалі займатимуться обліком резервістів і всіх військовозобов'язаних, призиватимуть їх на курси перепідготовки, направлятимуть на відповідні збори,

– пояснив заступник міністра.

Третій складник ще складник – це питання підготовки населення до проходження служби в Збройних силах чи підрозділах Сил безпеки і оборони. Цю функцію також планують відокремити.

До слова, у Сухопутних військах повідомили, що хочуть розробити нові правила для ТЦК щодо поводження з військовозобов’язаними. Їх хочуть створити протягом лютого. Зазначається, що правила доведуть до всіх військових ТЦК, аби надалі не допустити порушення прав людини й не загострювати ситуацію у суспільстві.