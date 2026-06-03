Мотивації не додасть: військовий ЗСУ чесно відповів, що думає про реформу ТЦК

В Україні може відбутися реформування ТЦК. Новоутворені "Офіси комплектування" матимуть ті ж обов'язки з оповіщення та призову громадян. Провести реформу наша держава прагне через те, що ТЦК б'є по репутації армії, ОПУ, Міноборони.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив військовослужбовець, капітан Данило Яковлев, підкресливши, що реформування ТЦК дійсно потрібне, але належним чином, адже зміна тільки назви органу не покращить якість її роботи.

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Реформа ТЦК: як покращити мобілізацію?

Військовослужбовець ЗСУ вважає доцільним провести тестування по підрозділах, які й так займаються рекрутингом і здійснюють набір у свої формування, більше вмотивувати їх продовжувати цей процес. Наприклад, збільшити фінансування на рекламу, на придбання необхідної техніки чи розглянути інші варіанти.

Зараз активно забудовують Київ, от виділили б 10 квартир, провели акцію: хто підпише контракт, між ними розіграють це житло. Я кажу умовно. Треба шукати незвичні підходи,

– зазначив Яковлев.

Зі слів військовослужбовця, проводити реформування ТЦК потрібно, але нині він не бачить механізму як будуть набирати у військо людей. Яковлев додав, що нині змінюється система бронювань, у працівників підприємств буде менше броні, тому під цю тему, на його погляд, якраз і запускається реформування.

Мабуть, на поліцію покладуть функції, щоб вона займалась пошуком тих, хто у розшуку. Але скільки щомісяця вона знайде людей, які потраплять у військо, не розумію. Яку б назву ТЦК не мали, ще не покращить мобілізацію,

– переконаний Яковлев.

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Військовий пояснив, що зараз триває війна на виснаження. Однак він наголосив, що Росія має великий людський ресурс і може швидко набирати новобранців, особливо якщо оголосить мобілізацію. А от в Україні з цим справи дещо інші, оперативно поповнити військо стає проблематично.

Тому, як зауважив Яковлев, слід передбачити низку механізмів, заохочень, аби люди долучались до лав ЗСУ. Він підкреслив, дуже важливо вміти мотивувати громадян.

Я б ще окремо пропрацював тему рекрутингу жінок на окремі посади. Зробити цивільні посади замість військових для тих, хто хоче служити у війську,

– пропонує Яковлев.

Також, на думку військового, необхідно займатися рекрутингом іноземців. Слід ухвалити відповідний закон для цього і створити окремі підрозділи, окреслити напрямки діяльності та сфери відповідальності.

Функції ТЦК слід покласти на поліцію

Нагадаємо, що журналіст, сержант ЗСУ Павло Казарін переконаний, що очікувати на реальні зміни довкола мобілізації можна буде тільки у випадку, якщо функції ТЦК повністю передати працівникам Нацполіції. З його слів, якщо пошук будуть здійснювати правоохоронці, то тоді терцентри будуть займатися оформленням документів і супроводжувати рекрута. Якщо цього не передбачити, то, за переконанням Казаріна, репутаційні наслідки перейдуть в нову структуру, яка просто матиме іншу назву.

А от юрист Олег Паньчак наголосив на тому, що в нових "Офісах призову" повинні першочергово працювати військовослужбовці, які мають бойовий досвід. З його слів, окрім нової назви органу слід впровадити реальні зміни. Нині, як зазначив юрист, ключовим є те, аби мобілізаційні заходи перестали асоціюються у людей з "полюванням" на них. За його переконанням, реформа ТЦК має передбачати врегульовані законом процедури мобілізації, які повинні виконуватися, а не лише бути на папері.