Це дуже демотивує: боєць ЗСУ відповів, чому у війську назріли великі зміни

Збройні Сили потребують змін, і про це свідчать кризові історії, зокрема, у 155 бригаді. Водночас військово-політичне командування анонсує зміни у Сухопутних військах. Про них заявляв генерал-майор Михайло Драпатий. Також про інспекцію командування згадав міністр оборони Рустем Умєров.

На думку бійця ЗСУ Євгена Ієвлєва, якою він поділився з 24 Каналом, така реформа назріла доволі давно. Нагадаємо, що ДБР вивчає факти щодо 155 окремої механізованої бригади імені Анни Київської та відкрило провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

До теми Публічне СЗЧ, побиття військового, втечі за кордон і бізнес на армії: головні скандали 2024 року

На що мають вплинути зміни у ЗСУ

"Маємо велике сподівання, що всі дії, які зараз робить військово-політичне командування, військове командування будуть якісними і дадуть результати. Але назріло це давно", – наголосив він.

Ієвлєв наголосив, що одна з причин, чому потрібні реформи у Збройних Силах, це серйозний деморалізований стан у хлопців, які сьогодні стоять на передку. Йдеться не про всіх, але про більшість.

"Це також одна з причин того, що на мапі DeepState ви можете бачити негативну динаміку. Це відбувається саме через те, що хлопці, які стоять на передовій, доволі серйозно деморалізовані. Такий стан у них не тільки через те, що понад 2,5 роки йде війна і вони втомлені, а тому, що хлопцям, які тримають квадратні метри української землі, не завжди зрозумілі дії командування", – наголосив боєць ЗСУ.

Така людина, як припустив Ієвлєв, не настільки віддано буде тримати позиції. Є випадки, за його словами, коли раніше хлопці при наближенні ворога давали йому максимально сильну відсіч.

Зверніть увагу! Командувач Сухопутних військ генерал-майор Михайло Драпатий 12 грудня 2024 року анонсував масштабні зміни у війську. Вони торкнуться, зокрема, військової підготовки бійців. Також увага буде зосереджена на принципах військового лідерства та знання технологій.

А, а сьогодні коли ворог наступає, застосовуючи FPV-дрони, міномети і чисельний особовий склад, то командири і хлопці приймають рішення задля збереження своїх життів, знищуючи ворога, проте все ж відступати. Все це дійсно дуже демотивує,

– підкреслив він.

Тому зміни назріли і вони, на думку Євгена Ієвлєва, мають вплинути саме на моральний стан командирів рот, батальйонів і бійців, що стоять на передовій, щоб вони трохи більше розуміли в цілому командування як суб'єкт.

Нагадаємо, що головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов висвітив можливі проблеми, які виникли у 155 механізованій бригаді імені Анни Київської. Вона проходила навчання у Франції та вела бойові дії на Покровському напрямку.

За інформацією журналіста, щойно тільки бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1 700 військовослужбовців. Також під час підготовки з нової бригади у Франції втекло понад 50 військовослужбовців.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування фактів, наведених Бутусовими, і відкрило провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

Крім того, міністр оборони Рустем Умєров зазначив, що Головна інспекція Міноборони має здійснити комплексну перевірку командування Сухопутних військ ЗСУ.