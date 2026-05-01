24 Канал Новини України
1 травня, 21:11
З червня вже будуть зміни, – Зеленський розкрив деталі масштабної реформи ЗСУ

Вероніка Соцкова
Основні тези
  • З червня в ЗСУ почнуть діяти зміни у фінансуванні, службі та управлінні, включаючи суттєве підвищення зарплат військових.
  • Реформа включатиме запровадження чітких термінів служби та спеціальних контрактів для піхоти, що зробить службу передбачуванішою.

Україна готується до одного з наймасштабніших етапів реформи Збройних сил від початку повномасштабної війни. Всі ключові рішення мають бути фіналізовані у травні 2026 року.

Уже з червня в армії мають почати діяти відчутні зміни у фінансуванні, службі та управлінні військовими. Про це заявив Володимир Зеленський.

Що відомо про нові зарплати військових?

В Україні готують комплексну реформу Збройних сил, яка охоплює фінансування, кадрову політику, контракти, ротації та підходи до ведення війни. За словами Володимира Зеленського, це не точкові зміни, а перебудова логіки функціонування армії.

Одним із ключових блоків реформи стане суттєве підвищення грошового забезпечення військових. Президент підтвердив, що система виплат буде диференційованою залежно від умов служби: 

  • тилові посади – не менше 30 000 гривень
  • бойові посади – значно вищі виплати
  • окреме підвищення для сержантів і офіцерів бойових підрозділів 

Також розглядається впровадження спеціальних контрактів для піхоти та штурмових підрозділів. 

Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250 – 400 тисяч гривень,
– заявив Зеленський. 

Йдеться про систему, яка має зробити службу більш передбачуваною та фінансово мотивованою, особливо для тих, хто перебуває на передовій.

Як зміняться терміни служби?

Ще один ключовий елемент реформи – запровадження чітких термінів військової служби. За словами президента, це один із найчутливіших і водночас найважливіших моральних аспектів змін.

Це найбільш принциповий моральний момент. Щоб можна було, зокрема, почати звільняти з військової служби тих людей, які були мобілізовані раніше, 
– підкреслив Зеленський. 

Нова система контрактів має забезпечити більш прогнозовану ротацію особового складу та зменшити навантаження на мобілізованих військових.

 

 

