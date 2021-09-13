Реформу заблокували: Рада суддів України не обрала членів Етичної ради
Джерело:24 канал
Рада суддів України не змогла обрати 3 членів Етичної ради, яка має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Таким чином проведення судової реформи заблокували.
Водночас міжнародні експерти уже визначили 3 кандидатів до Етичної ради.
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На посаду претендували 4 судді
На посаду членів Етичної комісії претендували:
- Микола Голотов – суддя апеляційної палати ВАКС;
- Василь Колюба – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду;
- Ганна Вронська – суддя Верховного суду;
- Микола Кіпчарський – суддя Пустомитівського районного суду Львівської області.
Судді Ізмаїльського міськрайонного суду Олена Бальжик та Дзержинського районного суду Кривого Рогу Ольга Чайкіна перед початком голосування зняли свої кандидатури.
Результати голосування
На голосуванні були присутні 26 членів Ради суддів. Для того, щоб стати делегатом до Етичної ради, 3 кандидатів мали набрати щонайменше 14 голосів. Однак 16 членів Ради не підтримали жодного кандидата. Тобто проголосували "проти всіх".
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Запуск судової реформи в Україні: все, що треба знати
- Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроєкт про судову реформу, який передбачає відновлення Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- Верховна Рада 3 березня 2021 року в першому читанні таки прийняла цей законопроєкт, який у листопаді 2020 відправляла на доопрацювання.
- Вдруге його підтримали 30 червня 2021 року, однак через тиждень Володимир Зеленський ветував підписання закону.
- 13 липня Верховна Рада знову ухвалила законопроєкт про проведення судової реформи з урахуванням нових поправок.
- Народні депутати пробували заблокувати підписання закону президентом, однак 3 серпня Володимир Зеленський таки поставив свій підпис.
- Окрім створення ВККС, судова реформа передбачає також формування Етичної ради, яка має перевірити усіх членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії на доброчесність. Вона має складатися з 6 осіб.
- 3 членів комісії призначають міжнародні експерти, інших 3 мали призначити за квотою Ради суддів України.
- Напередодні голосування за членів Етичної ради Центр протидії корупції висловив побоювання, що Рада суддів навмисно загальмує проведення реформи і не обере своїх представників.