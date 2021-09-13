Реформу заблокували: Рада суддів України не обрала членів Етичної ради

Рада суддів України не змогла обрати 3 членів Етичної ради, яка має оцінювати на доброчесність членів та кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Таким чином проведення судової реформи заблокували.

Водночас міжнародні експерти уже визначили 3 кандидатів до Етичної ради.

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На посаду претендували 4 судді

На посаду членів Етичної комісії претендували:

Микола Голотов – суддя апеляційної палати ВАКС;

Василь Колюба – суддя Львівського апеляційного адміністративного суду;

Ганна Вронська – суддя Верховного суду;

Микола Кіпчарський – суддя Пустомитівського районного суду Львівської області.

Судді Ізмаїльського міськрайонного суду Олена Бальжик та Дзержинського районного суду Кривого Рогу Ольга Чайкіна перед початком голосування зняли свої кандидатури.

Результати голосування

На голосуванні були присутні 26 членів Ради суддів. Для того, щоб стати делегатом до Етичної ради, 3 кандидатів мали набрати щонайменше 14 голосів. Однак 16 членів Ради не підтримали жодного кандидата. Тобто проголосували "проти всіх".

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