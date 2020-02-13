Реформу децентралізації можуть провести до місцевих виборів: плани "Слуги народу"

Реформу децентралізації влади в Україні можливо провести до місцевих виборів. Фракція "Слуги народу" має відповідний план задля цього.

"Так, у нас є план. Можна за 2 сесії встигнути, якщо планувати на початку четвертої сесії 3 – 4 вересня голосувати 300 (голосів за законопроєкт щодо децентралізації). Четверта сесія якраз дуже вдало починається – 1 вересня, а виборчий процес (на місцевих виборах) починається 5 вересня", – сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.

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За словами Корнієнка, у найближчі 2 тижні в регіонах будуть проведені обговорення законопроекту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади". Дискусії будуть у форматі, в якому обговорювалося питання про ринок землі – на невеликих форумах, по кілька сотень людей.

Ці обговорення завершаться 25 лютого великим зібранням у Києві. На зібранні будуть присутніми представники асоціацій, мери, керівники місцевих органів влади, експерти, представники донорів.

Після нього ми будемо виходити на концепцію, потім – комісія з правової реформи, де все це фіналізується. Це тобто, приблизно в кінці лютого – початку березня ми плануємо вийти на текст (законопроєкту про децентралізацію),

– розповів голова "Слуги народу".

Паралельно в уряді допрацьовують перспективні плани об'єднаних територіальних громад (ОТГ).

"Ми їм дали такі повноваження – самим їх формувати", – зазначив нардеп.

Про місцеві вибори

Корнієнко також нагадав, що зараз готується до другого читання законопроєкт №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Після його схвалення Кабмін зможе внести новий проєкт адміністративного устрою країни, "в якому і пройдуть місцеві вибори".

Корнієнко також розповів, що основною причиною для відкликання президентом з Верховної Ради законопроєкту №2598 "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади" стали заяви мерів, які не схвалювали реформу в такому вигляді.

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"Було 2 заяви мерів: одна на першому етапі внесення, коли президент вперше вніс законопроєкт (13 грудня) – там було близько 150 підписантів, на другому етапі – (доопрацьований законопроєкт, внесений в Раду 27 грудня) – тоді було вже близько 300 підписантів... Більшість із них – це мери, члени асоціації мерів, глави ОТГ і депутати ОТГ", – розповів Корнієнко.

Що таке децентралізація? Передача повноважень і фінансів від центральної державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. Реформа децентралізації передбачає, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.

Що передбачав відкликаний з Ради законопроєкт про децентралізацію

Введення інституту префектів . Він мав би почати роботу після ліквідації місцевих держадміністрацій та набрання чинності відповідних змін до Конституції.

. Він мав би почати роботу після ліквідації місцевих держадміністрацій та набрання чинності відповідних змін до Конституції. Мета – створення ефективного нагляду за конституційністю та законністю рішень органів місцевого самоврядування.

Префекти – місцевий орган виконавчої влади та держслужбовець. Префект не належить до політичних посад, не змінюється зі зміною президента чи уряду, не залежить від місцевих політичних еліт.

Передбачалося, що префекти діятимуть у кожному районі та області. Для організації роботи префекта створюються секретаріати префектів.

Опоненти такого вигляду реформи децентралізації заявляють, що вона може ще більше посилити президентську вертикаль влади. Тобто відбудеться зворотній ефект – централізація.

Зокрема, в Асоціації міст України, яка об’єднує 833 територіальні громади, вважають, що префекти насправді створюватимуть тиск на місцеве самоврядування, оскільки їхні повноваження можуть трактуватися доволі широко, бо у законі вони не прописані достатньо чітко.

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Що відомо про майбутні місцеві вибори

Місцеві вибори в Україні (до міських, сільських та селищних рад) заплановані на жовтень 2020 року . Їх неможливо буде провести в окупованому Криму, а от окупований Донбас – під питанням.

. Їх неможливо буде провести в окупованому Криму, а от окупований Донбас – під питанням. Президент Володимир Зеленський сподівається, що місцеві вибори на окупованому Донбасі все ж вдасться провести одночасно з виборами на решті території України. Зрозумілішою ситуація стане після зустрічі "нормандської четвірки", яка запланована на квітень.

з виборами на решті території України. Зрозумілішою ситуація стане після зустрічі "нормандської четвірки", яка запланована на квітень. Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вибори на Донбасі планується виключно відповідно до українського законодавства. Для цього потрібно, аби на території Донбасу не було іноземних військових угруповань , а кордон перейшов під контроль України.

, а кордон перейшов під контроль України. Зазначимо, що під час грудневої зустрічі в нормандському форматі Зеленський наполягав на передачі кордону під контроль України до проведення виборів на Донбасі. Але президент Росії Володимир Путін відмовився від такого сценарію.

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