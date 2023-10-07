Документи "йтимуть" за військовими: у Міноборони анонсували важливі зміни у ВЛК

Завдання Міноборони – посилити спроможності Збройних Сил, тримаючи у фокусі кожного військовослужбовця. Адже бійці Сил оборони захищають нас та нашу державу.

Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова. Вона назвала першочергові пріоритети та індикатори якісних змін у Міноборони за основними напрямами своєї роботи. Зокрема, мовиться про сфери військової медицини та управління людським капіталом

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На ВЛК чекають зміни

Калмикова зазначила, що Міноборони планує переглянути підходи, щоб посилити спроможності Збройних Сил, а відповідно посилити спроможності держави, при цьому тримаючи у фокусі військовослужбовців – тих, хто безпосередньо захищає нас на лінії фронту. За її словами, для досягнення цієї мети вже проводяться внутрішні заходи.

Ми розраховуємо стати частиною позитивних змін. Наша задача зараз – під лідерством міністра оборони створювати впроваджувати зміни, щоб посилити обороноздатність країни,

– зауважила заступниця міністра.

Вона наголосила на важливості створення системи, у якій людина буде:

готова прийти служити у ЗСУ,

розуміти, що з нею там відбуватиметься і що від держави вона матиме взаємність.

"Зараз проходять фінальні зовнішні погодження документи, які регулюють облік військовослужбовців. Військовослужбовець після ВЛК відбуває сам або у військову частину, або ТЦК та СП. А документи від ВЛК в електронному вигляді "ідуть" за ним. Це те швидке рішення, якого так потребують люди після поранення", – пояснила Калмикова.

На її думку, у процесі інтеграції військового у цивільне життя ветеран повинен знайти таке місце, де він розумітиме, що потрібен так само, як був потрібен на війні. Йому необхідно знайти роботу та мати зайнятість або ж займатися підприємницькою діяльністю. За словами Калмикової, у Міноборони вже ведеться робота щодо створення можливостей для ветеранів.