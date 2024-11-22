ЗСУ планують перевести на систему "корпус-бригада", – ЗМІ

Уже до кінця листопада у Збройних Силах представлять концепцію реформування. Згідно з нею, армія перейде на систему "корпус-бригада".

Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в ЗСУ, повідомляє 24 Канал.

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Система "корпус-бригада" у ЗСУ

Співрозмовник наголосив, перехід на систему "корпус-дивізія" потребуватиме в рази більших людських, фінансових та матеріальних ресурсів, що Україна зараз собі не може дозволити. Натомість система "корпус-бригада" дозволить суттєво зекономити.

Зауважимо, раніше Ukrainian Military Pages з посиланням на джерела повідомляли, що в Сухопутних військах триває формування четвертого армійського корпусу. Наразі є три, — 9, 10 та 11 (колишній Корпус резерву). Ще по одному корпусі у ДШВ (Корпус швидкого реагування) та Морській піхоті.

Видання зазначило, що кожен з армійських корпусів об'єднує 4 – 5 механізованих (штурмових, піхотних) бригад, розвідувальний полк або батальйон та інші окремі підрозділи бойового та тилового забезпечення.

Командує корпусом – генерал-майор, начальник штабу й заступник — бригадні генерали. Загалом у командуванні кожного корпусу 3 генерали.

Мілітарний зауважив, що створення армійських корпусів обумовлюється необхідністю мати з'єднання, здатні вирішувати бойові завдання на самостійному напрямку.