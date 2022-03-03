Регулярні війська Білорусі не хочуть допомагати Росії, – білоруський опозиціонер

Білоруси, які хочуть допомогти росіянам у війні з Україною, – це найманці, які служать Олександру Лукашенку та Володимиру Путіну. Однак регулярне військо Білорусі чинить опір.

Про це в ефірі 24 каналу заявив білоруський громадський діяч Франак Вячорка.

До теми Білоруські військові відмовляються наступати на Україну, – ЗМІ

"Зараз є великий розкол та навіть наростає можливість публічного виходу офіцерів проти війни. Ми закликали всіх солдатів, офіцерів, яких змусять перейти кордон з Україною та боротися разом з окупантом. Вже декілька частин нам відповіли, що вони збираються більшістю так і чинити", – сказав він.

За його словами, про настрої офіцерів знає і командування у Мінську, і сам Лукашенко. Питання в іншому – наскільки сам самопроголошений президент контролює білоруське військо чи це вже все під контролем Путіна.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!