Партнери казали, що Крим майже неможливо повернути, – Зеленський про реінтеграцію

Процес реінтеграції окупованих територій буде дуже важким, особливо якщо говорити про мілітаризовані регіони. Раніше партнери переконували, що повернути Крим буде майже неможливо, однак, ймовірно, це буде легше, ніж багато хто думав.

Про це він розповів на зустрічі зі студентами трьох миколаївських вишів 29 листопада. Найважча ситуація, на його думку, на Донбасі.

Дивіться також Місто-банкрут без шансів на виживання․ Як Росія знищувала Сніжне впродовж 10 років окупації

Реінтеграція людей

Володимир Зеленський наголосив, що може бути так, що території повернуться в Україну раніше, ніж люди, що проживають там. Якщо говорити за Донбас, то люди там вже майже десять років живуть в іншому просторі. На думку президента найважча ситуація з реінтеграцією буде саме там. Союзники мали іншу думку.

Партнери колись казали: "Вам буде майже неможливо повернути Крим і дуже складно повернути Донбас",

– пригадує Зеленський.

Президент переконаний, що землі повертаються з людьми. Без них складно. Проблемою Донбасу є активні бойові дії, через що могло виникнути упереджене ставлення. Також там є сепаратисти. Донеччина мілітаризована. А у Криму такої ситуації немає. Як Донбас, так і Крим чекають на звільнення, однак саме через подібні причини півострів реінтегрувати буде легше.

Повний виступ Зеленського в Миколаєві: дивіться відео

Україна поверне Крим