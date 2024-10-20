Знайшли того самого актора: захисники перезняли легендарну рекламу ЗСУ 20-річної давності

Українські військові створили ролик, у якому рекламують службу у Збройних силах за контрактом. За основу вони використали старе відео початку 2000-х років.

47-річна окрема механізована бригада оприлюднила ролик із закликом долучитися до лав ЗСУ. Бійці запевняють, що це зовсім не плагіат реклами 2000-их років.

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Актор із популярної реклами ЗСУ служить у війську

Військові кажуть, що вони не просто скопіювали ідею, а знайшли того ж самого головного актора з легендарного ролику 20-ти річної давнини.

Віктор служить в 47 окремій механізованій бригаді. Як і тоді, знову закликає на контракт,

– зазначили у бригаді.

Нова реклама служби за контрактом: дивіться відео

Старий ролик 20-річної давності: дивіться відео

До слова, адвокат пояснив, чи можна підписати контракт із ЗСУ після отримання повістки, і що на це впливає.

Нагадаємо, що у жовтні цьогоріч Рада розширила категорії осіб, яким дозволяється вступати на контрактну службу. Тепер це право поширюється на іноземців та людей без громадянства.