Абсолютний рекорд за всю історію моніторингу: скільки "Шахедів" залетіло до Білорусі за добу

Час від часу моніторингові спільноти, які стежать за рухом ворожих дронів, пишуть, що "Шахеди" порушують повітряний простір Білорусі. Телеграм-канал "Білоруський гаюн" повідомив, що 24 – 25 листопада до Білорусі залетіло найбільше "Шахедів".

Про це інформує 24 Канал з посиланням на канал "Білоруський гаюн". Уночі Росія атакувала Київщину та Запоріжжя.

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Скільки "Шахедів" встановили рекорд і залетіли до Білорусі сьогодні

38 "Шахедів" заходили до Білорусі за добу (абсолютний рекорд), мінімум 1 збитий, авіація піднімалася 4 рази. За останню добу 24 – 25 листопада зафіксовано щонайменше 38 заходів російських дронів-камікадзе типу "Шахед" до Білорусі з України, що є абсолютним добовим рекордом за всю історію моніторингу. Щонайменше один "Шахед" долетів до Мозиря, були десятки проходів через "білоруський коридор", а також не менше трьох разів "Шахеди" залітали в Гомельський район, у районі прикордонного переходу Нова Гута,

– ідеться в дописі.

Перші іранські дрони залетіли до Білорусі ще вдень 24 листопада – о 13:48 у районі Комаріна і далі пішли на Прип'ять. Надалі "Шахеди" летіли до Республіки Білорусь увечері 24 листопада та зранку 25 листопада. Білоруси чотири рази піднімали літаки.

Зальоти безпілотників до РБ вражають / Інфографіка "Білоруський гаюн"

"Варто зазначити, що "Шахед", який залетів з Прип'яті до Білорусі о 23:08, далі пішов на Наровлю і до 00:05 досяг передмістя Мозиря. Подальша його доля – невідома. Не виключено, що саме його було збито силами ППО збройних сил Білорусі близько 01:00, про що нам повідомляли джерела", – підкреслили автори каналу.

Із усіх безпілотників, які залетіли до Білорусі, в Україну повернулося лише 9.