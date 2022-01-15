Рекордні снігопади на "Академіку Вернадському": українські полярники відкопують станцію

У грудні 2021 року на станції "Академік Вернадський" рівень снігового покриву побив 20-річні рекорди. Тепер полярники взялися відкопувати інфраструктуру станції.

У центрі нагадали, що в грудні, попри початок антарктичного літа, біля "Вернадського" фіксували потужні хуртовини.

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Полярники відкопують станцію "Академік Вернадський"

З нового року снігопади майже припинилися, однак тепер полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції. Тому у них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі.

Зимівники та учасники сезонної експедиції уже кілька тижнів визволяють територію "Вернадського" від снігового полону,

– зазначили у центрі.

Там розповіли, що вже вдалося зробити

майже відкопали житловий корпус, капличку та прохід до другого причалу Джету;

для проведення запланованих робіт з модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком – для його розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крану – для його гідроізоляції.

Попереду на полярників чекає ще одне грандіозне "копання" – звільнятимуть площу навколо складу для його розширення.

До слова, до роботи долучилися й французькі гості, які нещодавно приїхали на "Вернадський" для проведення досліджень.

Полярники відкопують станцію: Фото з фейсбуку Національного антарктичного центру

Грудневі снігопади на "Академіку Вернадському": що відомо

У грудні в Антарктиді почалося літо, однак там панувала по-справжньому зимова погода.

13 грудня дослідники зафіксували 2 метрів 62 сантиметрів снігу. Тоді засипало домівки пінгвінів. Аби перевершити цей показник, негоді знадобився всього тиждень. А 24 – 25 грудня висота снігу становила аж 3 метри.

Загалом рівень зимового покриву став рекордним за останні 20 років.

Уривок допису Національного антарктичного наукового центру:

З нового року снігопади майже припинилися, але ж тепер нашим полярникам необхідно відкопати всю інфраструктуру станції. Тож у них почалися активні фізичні тренування на свіжому повітрі:)

Так, зимівники та учасники сезонної експедиції уже кілька тижнів визволяють територію "Вернадського" від снігового полону. Майже відкопали житловий корпус, капличку та прохід до другого причалу Джету. Також для проведення запланованих робіт з модернізації станції розчистили металоконструкцію біля дизельної для переміщення вантажів, територію за сміттєвим майданчиком для його розширення, місце для прокладання нової паливної лінії та фундамент крану для його гідроізоляції.

Попереду на полярників чекає ще одне грандіозне "копання": треба звільнити площу навколо складу для його розширення.

До речі, до роботи долучилися й французькі гості, які нещодавно приїхали на "Вернадський" для проведення досліджень.

Побажаємо всій команді, щоб подальше снігоприбирання було легким та швидким, а вже очищені ділянки не притрушував новий сніжок.

Дякуємо за фото Артему Ігнатенку, Олександру Книжатку, Олександру Милашевському, Яну Бахмату та Анатолію Андреєву