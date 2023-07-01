До пекла відправилися 10 артилерійських бригад і не тільки: рекордні втрати окупантів за червень

Завдяки невпинній роботі захисників України, окупанти, які припхалися у чужу державу зі зброєю в руках, зазнають шалених втрат. Лише за червень 2023 року до своїх праотців відправилися близько 20 500 окупантів, а на металолом перетворилося чимало ворожої техніки.

Серед неї, зокрема, сотні повітряних цілей країни-терористки. Про це також повідомив у своєму телеграм-каналі командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Лише за один день 35 артилерійських установок і понад 500 бійців: втрати ворога за 1 липня

Рекорди у знищеній ворожій техніці

Так, за підрахунками russian-casualties.in.ua, які базуються на даних Генштабу ЗСУ, якщо говорити про втрати загарбників загалом, то за деякими показниками за червень оборонці України побили рекорди. Деякі ж показники – вище середнього.

Щодо рекордів, то мовиться про кількість знищених засобів ППО, одиниць спеціальної техніки та артилерії. Вище середнього ж показники металолому в РСЗВ, ворожих безпілотниках, ракетах та автомобільній техніці.

Так, за червень оборонці знищили 688 ворожих артилерійських систем. А це, на секундочку, еквівалентно десяти російським артилерійським бригадам.

Знищена ворожа техніка / Графіки russian-casualties.in.ua

Загалом же оборонцям за місяць вдалося збити 154 ракети та назавжди зупинити роботу:

238 танків,

390 бойових бронемашин,

688 артилерійських систем,

57 РСЗВ,

56 засобів ППО,

2 літаків,

10 вертольотів,

414 БпЛА,

555 одиниць автотехніки,

122 одиниці спецтехніки.

Протягом червня ми маємо абсолютний рекорд зі знищення російської артилерії – 688 стволів. Це неймовірно багато. Нагадаю, що штат бригади – це 72 стволи. Отже, практично 10 ворожих артилерійських бригад ЗСУ знищили за місяць. Це колосальний показник,

– сказав в ефірі телемарафону полковник ЗСУ Петро Черник.

Результати Повітряних сил України

Генерал-лейтенант Микола Олещук окремо конкретизував деякі дані щодо знищених ворожих цілей Повітряними Силами ЗСУ, кількість яких перевищила сотні. Для цього він виклав колаж зі щоденними звітами Повітряних сил.



Знищені повітряні цілі / Дані Миколи Олещука

Так, згідно з інфографікою, у червні оборонці приземлили:

166 ударних БпЛА Shahed 131/136 та "Ланцет",

7 балістичних ракет "Іскандер-М",

6 аеробалістичних ракет Х-47 "Кинжал",

144 крилаті ракети, з яких 123 Х-101/Х-555, 14 "Калібрів", 3 "Іскандер-К" та 2 ракети невстановленого типу,

6 вертольотів Ка-52,

1 вертоліт Мі-24.

При цьому, як видно з колажу, найбільше дронів-камікадзе оборонці знищили 20 червня, а найбільше ракет – через чотири дні після цього, 24 числа.

Дякую всім за бойову роботу! Працюємо далі!

– написав Микола Олещук.

Попри такі неймовірні результати оборонців України, ніколи не можна забувати, якою ціною вони досягаються. А тому поки воїни проганяють російську навалу за межі нашої держави, мінімізують втрати українського народу та дарують можливість вільно дихати у власній же країні, у тилу кожен як може повинен підтримувати їх.

24 Канал регулярно відкриває та завдяки вам закриває вкрай необхідні збори для наших захисників. Наразі кожен охочий може допомогти рятувати захисників, долучившись за посиланням до важливого збору на авто для евакуації поранених 3 роти 122 батальйону 81 бригади ДШВ.