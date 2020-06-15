Керівництву НАБУ та САП 12 червня намагалися дати хабар у сумі 6 мільйонів доларів. У причетності до корупції підозрюють трьох людей. 15 червня суд взяв під варту другого фігуранта справи – заступника начальника Податкової служби Києва Миколу Ільяшенка. Його арештували на два місяці із правом вийти під заставу.

Вищий антикорупційний суд 15 червня ухвалив рішення про арешт першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Миколи Ільяшенка, повідомляє "Радіо Свобода".

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Відповідно до рішення, Іляшенко перебуватиме під вартою впродовж 60 діб, тобто до 10 серпня включно.

Суд також визначив альтернативний запобіжний захід – підозрюваний може внести заставу в розмірі 84 мільйонів 80 тисяч гривень.

Якщо Іляшенко внесе заставу, він буде змушений дотримуватися таких обов’язків:

прибувати до слідчого за викликом;

не залишати межі Києва без дозволу слідчого чи прокурора;

носити електронний браслет.

До слова, напередодні фігуранта справи звільнили зі займаної посади.

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Що відомо про інших підозрюваних

14 червня ВАКС заарештував на 60 діб, до 10 серпня, директора з правових питань компанії Burisma Андрія Кічу. Як альтернативу йому визначили заставу у 40,3 мільйона гривень.

директора з правових питань компанії Burisma Як альтернативу йому визначили заставу у 40,3 мільйона гривень. Третій із затриманих фігурантів – колишній керівник одного з департаментів ДФС України. Його у САП називали "довіреною особою ексміністра екології". Наразі ім’я та прізвище його не оприлюднюють. Однак 14 червня його адвокат заявив, що у його підзахисного діагностували коронавірус.

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