Долучилися вже 4 онлайн-платформи: у Міноборони розповіли про результати рекрутингу до ЗСУ

В Україні триває рекрутингова кампанія. У Міноборони запевняють, що у її межах громадяни можуть обрати військову професію та навіть підрозділ, у складі якого хочеш захищати Батьківщину.

Про результати кампанії в ефірі телемарафону розповів, Уповноважений Міноборони з питань рекрутингу. Олексій Бежевець зауважив, що вже укладено 4 договори з компаніями, які працюють у цій сфері, пише 24 Канал.

Цікаво "Новий Ізраїль"? Чи скасують в Україні призов, що таке рекрутинг і для чого його вводять

Які онлайн-платформи займаються рекрутингом

Перший договір Міноборони уклало з Lobby X. Ця компанія почала розміщувати вакансії різних військових частин онлайн понад рік тому.

Також до рекрутингової компанії приєдналися Work.ua і Robota.ua. З четвертою компанією оборонне відомство підписало документи вчора, 12 грудня. Зокрема, йдеться про OLX.

Тож наразі є 4 великі платформи, які займаються рекрутингом. Бежевець зазначив, що Сили оборони, ймовірно, – найбільший працедавець зараз. І перші результати кампанії вже є.

Lobby X, наприклад, які ще раніше почали цю діяльність, понад 45 тисяч відгуків отримали за весь період на більше ніж тисячу вакансій. І їхніми фактично послугами розміщення вакансій у різні підрозділи користуються більше ніж 200 військових частин Збройних Сил,

– підкреслив Уповноважений Міноборони.

Додав, що лише за один день на Work.ua було понад 2 мільйони показів військових вакансій, які отримали більше ніж 50 тисяч переглядів. Зокрема, сумарно близько 800 відгуків.