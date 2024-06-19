В Україні змінилися правила рекрутингу до війська: що оновили

В Україні оновили правила рекрутингу до лав Сил оборони. У Харківському ТЦК та СП розкрили деталі.

Так, відтепер усі громадяни, що завчасно обиратимуть собі посаду і підрозділ та добровільно долучатимуться до армії по мобілізації, після проходження ВЛК направлятимуться до спеціальних батальйонів резерву.

Дивіться також Чи зможуть підприємці бронювати працівників шляхом сплати підвищеного військового збору

Як змінився рекрутинг до ЗСУ

З 10 червня 2024 року набрали чинності чергові зміни в процесі рекрутингу. Тепер усіх охочих спочатку направлятимуться до спеціальних батальйонів резерву. На базі цих батальйонів вони проходитимуть базову загальну військову підготовку.

Або ж вони будуть відправлені на проходження підготовки до навчальних центрів у відрядження. Після навчання новобранці будуть відправлені до обраних підрозділів на службу згідно з рекомендаційними листами наказом головнокомандувача на переведення.

За словами військових, нові правила унеможливлюють "помилковий" розподіл при випуску з навчальних центрів та інші інциденти. При потраплянні на підготовку до центрів рекрути вже перебуватимуть у статусі військовослужбовців.

Як відбуватиметься призов добровольців за мобілізацією

Мобілізація таких осіб відбуватиметься наступним чином:

вибір посади та підрозділу, відправка резюме;

запрошення на співбесіду, успішне проходження відбору;

якщо ваш підрозділ пріоритетний - одразу отримання рекомендаційного листа від підрозділу. Якщо ваш підрозділ непріоритетний - погодження підрозділом вашого призначення в Генштабі, після чого отримання рекомендаційного листа від підрозділу;

візит в ТЦК разом із рекомендаційним листом, проходження ВЛК;

відправка до батальйону резерву та зарахування до його складу;

після завершення навчання - переведення наказом головнокомандувача до вашого підрозділу згідно з рекомендаційним листом та зарахування до складу відповідної військової частини.

Зміни стосуються як пріоритетних, так і непріоритетних підрозділів ЗСУ та добровольців, які долучаються до армії за мобілізацією. Алгоритм залучення добровольців до ЗСУ на контрактну службу залишається без змін.

Тобто кандидатів відправлятимуть на проходження навчальної підготовки до навчальних центрів і після того розподілятимуть до підрозділів згідно з рекомендаційними листами. Однак рекрути, які потрапили на навчання до 10 червня, закінчать призов відповідно до попереднього алгоритму.