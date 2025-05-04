Як та скільки триває навчання бійця "Азову" перед тим, як він стає в стрій

Азовець "Вог", Богдан Цимбал, розповів про особливості рекрутингу. Він підкреслив: "Азов" завжди робить ставку не на кількість, а на якість бійців.

Сам Богдан служить з 18 років.

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Як проходить навчання молодих бійців в "Азові"

Для поточних завдань в "Азові" не бракує людей. Але їх усе одно замало.

Знаєте, командир, який скаже, що йому вистачає людей, – неправильний командир. Люди потрібні завжди. Але наразі якісних кадрів мені вистачає. Однак в найближчій перспективі їх має стати більше. Для того, щоб виконувати поточні завдання, – вистачає. Однак важливо розуміти ось що: я не можу собі дозволити вивести батарею на злагодження та відновлення. Так, у нас є план ротації, відпустки і так далі, але вивести підрозділ повністю я не можу,

– поділився "Вог".

Рекрути в "Азові", які пройшли співбесіду, потрапляють на БЗВП тривалістю 7 тижнів. Варіантів проходження підготовки два – це курс базової та фахової підготовки для цивільних і це фахова підготовка для спеціалістів та чинних військових.

Можливості проводити БЗВП постійно в "Азові" нема. А тому часом люди можуть чекати на навчання. Щоб опанувати фах, потрібно декілька місяців.

"У нас є така штука – кожен боєць вчиться всього, що має, аби всі були взаємозамінними. А на це потрібно багато часу. Проте з теперішньою інтенсивністю бойових дій хлопці вчаться цього прямо на війні. Звісно, спершу вони отримують базу в тилових пунктах, ніхто їх одразу не відправляє на позиції, бо це неправильно. Десь лише через місяць після прибуття він може поїхати на позиції", – пояснив "Вог".

Боєць додав: наразі держава забезпечує найбільш потрібним. Але РЕБів потрібно багато, до того ж слід змінювати та вдосконалювати їх.