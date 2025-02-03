Жителям окупованої Херсонщини надходять смс із прямим закликом "дати дуба" за Путіна

Росіяни вже не можуть приховати факту великих втрат. А тому чи то цинічно закликають, а чи то навіть благають українців з окупованих територій стати до лав загарбницького війська.

Полковник Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" розповів про "незвичайні" есемески, які приходять жителям окупованої Херсонщини, передає 24 Канал.

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"Відчайдушний" рекрутинг окупантів на Півдні

У цих повідомлення російське угрупування "Днепр" повідомляє про початок роботи рекрутингового центру і пропонує українцям "восполнить освободившиеся позиции" у лавах окупаційної армії.

Ось такі повідомлення надходять мешканцям окупованих земель / Скриншот

Після суттєвих втрат, спричинених останніми штурмами, російське військове керівництво на місцях намагається в ситуативний рекрутинг по місцю дислокації, але виходить поганенько,

– підсумував "Штірліц".

Якщо перейти за посиланням, яке пропонується у повідомленні, то на очі одразу потрапляє цитата командувача угруповання "Днепр" генерала ВДВ Михайла Теплинського. У ній визнаються великі втрати загарбників, і закликають людей приєднуватися і стати наступними "глядачами" на концерті Кобзона.

Теплинський пропонує "дати дуба" за Путіна / Скриншот