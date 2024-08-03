У Дніпрі відкрили офіс Єдиного центру рекрутингу Сил спеціальних операцій

Сили спеціальних операцій презентували Єдиний центр рекрутингу у Дніпрі. Він створений для залучення громадян до цього роду сил.

Центр рекрутингу ССО працює щодня з 9:00 до 18:00. Кожен охочий громадянин може завітати до офісу, поспілкуватися з рекрутерами, обрати для себе підрозділ та посаду, на якій бажає проходити службу, отримати консультації з питань призову за мобілізацією чи підписання контакту, пройти перші етапи співбесіди.

Дивіться також Чи можна ще оновити дані та як і кого можна забронювати: якою буде мобілізація в серпні

Відкриття центру рекрутингу ССО

Заступник голови Дніпропетровської обласної ради Андрій Соколов на відкритті офісу зазначив, що така ініціатив є вкрай потрібною. Він наголосив, що місто Дніпро і вся область завжди підтримували військових різних родів військ, а зараз настав час підтримати ССО.

Також на презентації був присутнім заступник командувача Сил спеціальних операцій. Під час виступу він наголосив на важливості рекрутингу в Україні, розкрив кілька деталей про завдання операторів та розповів про те, кого хочуть долучити до своїх лав.

Сили спеціальних операцій – це частина Сил Оборони України, які виконують надскладні завдання. Для бойових посад, таких, як оператор Сил спеціальних операцій, є відповідні вимоги, зокрема, фізична підготовка, вік до 35 років. Але якими б вправними хлопці та дівчата не були у виконанні завдань, їм потрібне відповідне забезпечення. Тому для тилових посад у нас інші критерії, які визначаються вміннями, навичками та, найголовніше, мотивацією,

– розповів заступник командувача.

Керівник проєктів Єдиного центру рекрутингу Сил спеціальних операцій Віктор Шевченко розповів, що для відкриття центру рекрутингу ССО обрали Дніпро не просто так. Наразі це місто є форпостом для багатьох громадян, воно дуже близько до зони бойових дій.

Відкриття центру рекрутингу ССО у Дніпрі: дивіться фото

"Наша основна позиція: ми всі працюємо заради однієї мети – заради перемоги України. Підтримка, допомога та взаємодія з представниками цієї області просто неймовірна. Усі ситуації, якщо і виникають, вирішуються швидко та з позитивним результатом", – зазначив провідний спеціаліст юридичного відділу Єдиного центру рекрутингу ССО Олег Волошинович.