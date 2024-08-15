В Україні планують онлайн-рекрутинг через Резерв+: як це працюватиме

У Міноборони нещодавно повідомили, що планують додати у застосунок Резерв+ механізм онлайн-рекрутингу. Він використовуватиме систему, що вже працює у рекрутингових центрах.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко. Посадовиця зазначає, що це буде мобільний асистент або особистий мобільний рекрутер.

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Рекрутинг в Резерв+

Катерина Черногоренко розповіла, що Міноборони інтегрує існуючу систему, якою вже користуються рекрутингові центри, в Резерв+.

Ми хочемо, щоб можна було не просто подавати резюме, а повністю автоматизувати цикл рекрутингу, відстежувати, розуміти статистику. Щоб це зробити, потрібна, по-перше, система, а по-друге, нормативно-правова база, щоб це дуже швидко й ефективно працювало. Також будемо розробляти постанову Кабміну,

– каже заступниця міністра.

Ідея онлайн-рекрутингу полягає в тому, що людина може подати резюме в застосунку, отримати відповідь на нього запрошенням або на дзвінок, або фізично в рекрутинговий центр. У Резерв+ людина зможе обрати бригаду, командира, підрозділ. Також там буде відстежуватися статус, чи пройшла людина далі – а також наступні кроки.