Понад 130 бригад: у Генштабі назвали пріоритетні військові частини для рекрутингу

Головнокомандувач ЗСУ визначив пріоритетні військові частини, які потребують першочергового комплектування. Йдеться про понад 130 бригад.

Про це повідомив начальник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗСУ. Полковник Роман Горбач зазначив, до пріоритетних частин залучення особового складу відбувається безперешкодно.

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Пріоритетні бригади для рекрутингу

Представник Генштабу розповів, що головкомом у зв'язку з пріоритетами комплектування певних військових частин визначено основні військові частини, що потребують першочергового комплектування, так звані пріоритетні частини. До них залучення особового складу взагалі відбувається безперешкодно.

Полковник зазначив, що громадяни, які звернулися або до командира військової частини, або до різних платформ, де розміщені вакансії, – звертаються до визначеної посадової особи, яка проводить співбесіду та віддає так зване відношення або рекомендаційний лист.

"З цим рекомендаційним листом громадянин звертається до ТЦК, проходить процедури ВЛК та направляється вже до батальйону резерву. В батальйоні резерву він зараховується в списки й направляється у відрядження для проходження загальновійськової базової підготовки", – розповів Горбач.

Додав, як визначено в законодавстві, загальновійськова базова підготовка має тривати мінімум 30 діб. Після чого громадянин повертається в батальйон резерву та наказом визначеного начальника уже направляється для проходження військової служби в ту військову частину, яка дала цей рекомендаційний лист.

Також зазначив, що ця процедура на 100% працює щодо пріоритетних військових частин. Водночас щодо військових частин непріоритетного комплектування, до яких належать і тилові, існує дещо інша процедура. До цих військових частин також можна залучитися на військову службу, втім, командир такої військової частини не має права видавати рекомендаційний лист без попереднього погодження Генштабом ЗСУ.

Це встановлено у зв'язку з тим, щоб не перетворити добровільне залучення на військову службу в ухилення від неї. Якщо на 100% дозволити комплектувати тилові військові частини, то досить багато громадян підуть служити саме в такі військові частини. А потреба в захисниках спостерігається у військових частинах, які є бойовими,

– підкреслив Горбач.

Додав, тому громадяни, які звертаються до командирів військових частин непріоритетного комплектування перед тим, як отримати згоду командира військової частини, звертаються відповідно через свого керівника до Генштабу де отримують дозвіл на залучення такого громадянина до цієї військової частини.

Дозвіл такий надається не всім категоріям громадян, а лише тим, які мають дуже важливі дефіцитні спеціальності в цивільному житті й набули цінний досвід, який потрібен саме в цих частинах,

– пояснив Горбач.

За його словами, іноді виникають проблемні питання щодо розподілу військових, які добровільно обрали ту чи іншу військову частину. Втім, ці випадки розглядаються в індивідуальному порядку.

Відповідаючи на питання, які військові частини належать до категорії пріоритетних, начальник Головного управління персоналу Генштабу повідомив, що йдеться про понад 130 бригад військових частин. У вільному доступі цього списку немає, однак, це і не така велика таємниця.

Громадянин, який виявив бажання залучитися на військову службу, коли звертається або до Центру рекрутингу, або на платформу до самої військової частини, списки у них в наявності. Під час надання рекомендації йому скажуть, чи ця бригада пріоритетна, чи непріоритетна.

А для розуміння самого громадянина, вона визначається досить логічно: до пріоритетних військових частин належать всі бригади ДШВ, всі бригади морської піхоти, всі механізовані бригади Сухопутних військ, всі гірсько-штурмові бригади Сухопутних військ, всі бригади спеціального призначення, всі розвідувальні батальйони,

– наголосив полковник.